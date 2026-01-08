В рази смачніший за вінегрет: простий салат із двох продуктів неодмінно сподобається всій родині

Як приготувати салат з буряку та маринованих огірків / © www.freepik.com/free-photo

Буряк із маринованими огірками — це класика домашньої кухні, яка ніколи не підводить. Соковитий солодкий буряк і пікантні домашні огірочки ідеально поєднуються в салаті, який значно смачніший за звичайний вінегрет. Ця страва легко готується, має неймовірний смак і подобається навіть дітям, тому родина буде в захваті, а ви зекономите купу часу на приготуванні.

Як приготувати смачний салат із буряка й маринованих огірків

Інгредієнти:

Варений буряк — 2–3 шт.

Мариновані огірки — 200–300 г.

Сіль, перець — за смаком.

Зелень — кріп або петрушка.

Рослинна олія.

Як приготувати: покрокова інструкція.

Відваріть буряк до м’якості, остудіть і очистіть від шкірки.

Наріжте буряк кубиками або соломкою.

Мариновані огірки наріжте тонкими скибками або кубиками.

Змішайте буряк і огірки в глибокій мисці.

Додайте сіль і перець за смаком.

Заправте салат олією.

Перед подаванням на стіл прикрасьте свіжою зеленню для аромату.

Які найкращі соуси для заправляння цього салату