- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1278
- Час на прочитання
- 2 хв
В рази смачніший за вінегрет: простий салат із двох продуктів неодмінно сподобається всій родині
Такий салат швидко готується, не перевантажений майонезними соусами, має насичений смак і підходить для обіду та легкої вечері.
Буряк із маринованими огірками — це класика домашньої кухні, яка ніколи не підводить. Соковитий солодкий буряк і пікантні домашні огірочки ідеально поєднуються в салаті, який значно смачніший за звичайний вінегрет. Ця страва легко готується, має неймовірний смак і подобається навіть дітям, тому родина буде в захваті, а ви зекономите купу часу на приготуванні.
Як приготувати смачний салат із буряка й маринованих огірків
Інгредієнти:
Варений буряк — 2–3 шт.
Мариновані огірки — 200–300 г.
Сіль, перець — за смаком.
Зелень — кріп або петрушка.
Рослинна олія.
Як приготувати: покрокова інструкція.
Відваріть буряк до м’якості, остудіть і очистіть від шкірки.
Наріжте буряк кубиками або соломкою.
Мариновані огірки наріжте тонкими скибками або кубиками.
Змішайте буряк і огірки в глибокій мисці.
Додайте сіль і перець за смаком.
Заправте салат олією.
Перед подаванням на стіл прикрасьте свіжою зеленню для аромату.
Які найкращі соуси для заправляння цього салату
Класична олія. Соняшникова або оливкова олія підкреслює солодкість буряка і освіжаючий смак маринованих огірків.
Оцтова заправка. Щоб приготувати заправку, змішайте 2-3 ст. ложки олії з 2 ч. ложками яблучного або винного оцту. Додайте дрібку цукру, щоб збалансувати кислоту і зробити смак салату ніжнішим.
Йогуртова заправка. Візьміть 2-3 ст. ложки натурального йогурту, додайте по дрібці солі та перцю. Салат із такою заправкою матиме легку ніжну текстуру, яка сподобається навіть дітям. За бажанням можна додати трохи гірчиці для аромату.
Часниково-вершкова заправка. Змішайте йогурт і сметану з невеликою кількістю подрібненого часнику. Такий соус вийде більш насиченим і пікантним, але без зайвої гіркоти.
Заправка із зеленню. Подрібніть петрушку та кріп, додайте олії та краплю лимонного соку. Така заправка освіжає смак, робить салат яскравішим і ароматнішим.