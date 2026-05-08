В рази смачніший за вінегрет: простий салат із двох інгредієнтів, який сподобається всій родині

Як приготувати смачний салат із двох продуктів / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Червоний буряк вважається найпопулярнішим овочем для приготування страв, але найчастіше його використовують лише для борщу та вінегрету. Насправді з нього можна приготувати дуже простий, але неймовірно смачний салат, який багато господинь недооцінюють. Для цієї страви потрібно лише два основні інгредієнти, але вона виходить настільки смачною, що зникає зі столу за лічені хвилини. Салат має ніжний смак, приємну текстуру і чудово підходить як для ситного обіду, так і для легкої вечері.

Чому цей салат подобається абсолютно всім

Поєднання солодкуватого буряка і твердого сиру давно вважається одним із найвдаліших. Сир додає страві ніжності та ситності, а буряк робить смак свіжим і насиченим.

На відміну від вінегрету, цей салат не перевантажений великою кількістю овочів і має більш гармонійний смак. Його можна приготувати буквально за кілька хвилин із вареного чи запеченого буряка.

Реклама

Які інгредієнти знадобляться для приготування салату

Для приготування салату потрібні:

2 середні буряки;

150–200 г твердого сиру;

2 зубчики часнику, за бажанням;

сіль і перець;

сметана, грецький йогурт або легкий майонез.

Як правильно приготувати салат. Буряк потрібно відварити або запекти до м’якості, охолодити і натерти на великій тертці. Сир також натерти і змішати з буряком. За бажанням можна додати трохи подрібненого часнику, він зробить смак більш яскравим. Після цього салат потрібно посолити, поперчити і заправити невеликою кількістю сметани чи йогурту.

Професійні кухарі рекомендують не варити, а запікати буряк у духовці. Після запікання овоч стає солодшим, ароматнішим і не таким водянистим. Завдяки цьому салат виходить більш насиченим і не пускає зайвий сік.

Що можна додати ще для кращого смаку

Хоча основа салату складається лише з двох інгредієнтів, його можна зробити смачнішим та вишуканішим. Деякі господині додають жменю волоських горіхів, свіжу зелень або кілька крапель лимонного соку.

Реклама

Також дуже вдало буряк поєднується із бринзою чи фетою, салат стає більш ніжним і святковим.

Новини партнерів