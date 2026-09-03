В Росії робот влаштував бійку з покупцем: кадри з магазину розлетілися Мережею

Робот / © Associated Press

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У магазині електроніки в російському Саратові робот, за твердженням представників торговельної точки, накинувся на відвідувача після того, як чоловік штовхнув машину. На відео видно, як робот завдає ударів руками та ногами, а працівники магазину намагаються його зупинити.

Відео інциденту, який нібито стався в магазині Volga Electronics у Саратові, 3 вересня оприлюднило видання Daily Mail.

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На кадрах видно, як робот підходить до чоловіка, який заходить до магазину. Відвідувач простягає руку, начебто пропонуючи машині рукостискання. Однак робот не реагує на цей жест.

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Після цього чоловік, як стверджується, жартома штовхає робота.

За кілька секунд машина різко реагує на дії покупця. На відео робот починає бити чоловіка руками та ногами, використовуючи рухи, схожі на прийоми бойових мистецтв.

Працівникам довелося втручатися

На записі видно, як двоє співробітників магазину підбігають до робота та намагаються його стримати. Водночас машина продовжує рухатися у бік відвідувача та завдавати ударів.

Відео швидко поширилося в соціальних мережах і викликало активне обговорення. Деякі користувачі звернули увагу на можливі ризики, пов’язані з розвитком робототехніки.

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Водночас обставини інциденту залишаються незрозумілими. Daily Mail зазначає, що немає підтвердження, чи був «напад» робота реальним, чи відео могло бути частиною постановки або рекламного розіграшу.

Це не перший подібний випадок

Раніше в мережі вже з’являлися відео з гуманоїдними роботами, які виконують рухи з бойових мистецтв.

Зокрема, кілька тижнів тому під час показового виступу в ботанічному саду Урумчі в китайському Сіньцзяні гуманоїдний робот виконував прийоми бойових мистецтв і випадково вдарив дитину ногою в живіт.

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За даними видання, робот продемонстрував удар із розвороту. Хлопчик після удару зігнувся від болю та впав назад у натовп. Сама машина після цього похитнулася, але змогла відновити рівновагу та продовжила виступ.

Ще раніше десятки роботів вийшли на сцену під час гала-шоу CCTV до Свята весни в Китаї. Машини виконували удари ногами, сальто, а також демонстрували прийоми з нунчаками, мечами та жердинами.

Новий ролик із Саратова знову привернув увагу до можливостей гуманоїдних роботів і питань безпеки під час їхньої взаємодії з людьми.

Тим часом в Україні робот «Сергійович» став зіркою військового підрозділу. У 110-й окремій механізованій бригаді рота наземних роботизованих комплексів «Триглав» провела унікальну операцію, випустивши одразу цілу зграю дронів.

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