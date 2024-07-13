В спеку обов'язково підлийте цим огірки: пустоцвітів точно не буде

Для городніх культур спека стає справжнім випробуванням. Особливо страждають огірки, адже через таку погоду на рослині можуть з'являтися пустоцвіти. Щоб цього уникнути, слід звернути увагу на підживлення.

Найважливішим елементом, який потрібен огіркам, щоб справитися зі стресом, вважається калій. Саме він відіграє у зростанні і правильному розвитку рослини особливу роль, адже бере участь у різноманітних фізіологічних процесах, в тому числі регулюванні водного балансу, синтезі вуглеводів та активації ферментів.

Сильна спека — це стресова умова для огірків, а тому в цей період саме калій допоможе рослині утримувати вологу, протистояти всім негативним наслідкам високої температури повітря.

Городники рекомендують використовувати у спекотну погоду такий розчин для підживлення огірків: на 10 л води додати 1 ст. ложку сульфату калію. Добре перемішайте і можете підливати огірки під корінь. Цього об'єму вистачить на 5 кущів, оскільки під кожну рослину потрібно приблизно 2 л добрива.

Підживлення калієм в літню спеку рекомендовано проводити раз на 7-10 днів. Хоча тут також важливо стежити за станом самої рослини. Найкраще підживлювати рано вранці чи ввечері, коли сонце вже менш активне.

Звичайно, не слід забувати і про інші важливі нюанси догляду за огірками. Зокрема, потрібно провести мульчування, щоб зберегти вологу в коренях. Також важливо проводити регулярне і достатнє поливання. Не забувайте й про інші елементи живлення. Огірки полюбляють фосфор та азот.

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