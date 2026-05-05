В ці два дні травня не можна сіяти огірки, бо не зійдуть: поради, які не слід ігнорувати

Щоб отримати щедрий урожай огірків, важливо враховувати не лише догляд, а й правильні дати для сіяння. Це допоможе виростити сильні рослини і отримати смачні, соковиті та хрумкі плоди.

Коли у травні можна сіяти огірки

Посів огірків здається простим процесом, але досвідчені городники знають: від правильно вибраної дати залежить майбутній урожай. Навіть за хорошого догляду насіння може сходити дуже погано. Саме тому багато хто орієнтується не лише на погоду, а й на прикмети, перевірені роками. У травні 2026 року є як несприятливі, так і вдалі дні для посіву, які варто врахувати.

Які дні травня 2026 несприятливі для садіння огірків

У травні 2026 року небажаними для висівання огірків вважаються 9 та 19 числа. Якщо посіяти в ці дні, насіння може довше проростати чи давати нерівномірні сходи.

У такі дні коренева система формується слабше, рослини можуть відставати у розвиткові, а також гірше переносити перепади температур. У результаті навіть за хорошого догляду кущі не розкривають свій потенціал, що безпосередньо впливає на врожайність. Саме тому досвідчені городники намагаються уникати посіву у ці дати, щоб не ризикувати майбутнім урожаєм.

Коли найкраще сіяти огірки

Починаючи з поточного періоду, найвдалішими днями для посіву огірків є 6, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 25 та 26 травня. У цей час насіння краще проростає, а рослини формують міцну кореневу систему і дають більш стабільний урожай.

Чому важливо вибрати правильний день

Огірки дуже чутливі до умов вирощування. У сприятливі дні активізуються природні процеси зростання культури, що позитивно впливає на розвиток рослин.

Висівати огірки варто у добре прогрітий ґрунт із температурою не нижче +12°C. Насіння краще закладати у вологу землю і не заглиблювати занадто сильно. Регулярний полив і тепло — головні умови для гарного зростання цієї культури.

