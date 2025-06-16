В яких місцях краще не садити помідори / © Pixabay

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Помідори не можна висадити на будь-яку зручну для вас ділянку і насолоджуватися урожаєм, адже в деяких місцях ця культура просто не зростає.

Слід пам’ятати, що томати — це теплолюбна рослина. Їм необхідно багато сонця, а тому дуже важливо забезпечити для них оптимальне освітлення. Якщо помідори отримуватимуть менше 8 годин світла на день, то їхні стебла стануть надто тонкими, а кількість плодів мінімальною.

Не менше важливою є структура ґрунту. Якщо ви обрали надто вологу ділянку або місце з поганим дренажем, коренева система просто буде надто повільно розвиватися. Додатково через надлишок вологи в землі розвивається сприятливе середовище для шкідників.

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В піщаних ґрунтах волога не затримується так, як це потрібно рослині. Коріння томатів не встигатиме її поглинати, а тому вам доведеться поливати грядки двічі на день. Деякі городники радять вносити щороку компост до 15 см товщиною, щоб покращити ситуацію. Можете провести шланг для крапельного зрошування. Але, за можливості, все ж краще не садити помідори в піщаний ґрунт.

Між парканами, будівлями, спорудами не найкраще місце для висаджування томатів. На таких ділянках погана циркуляція повітря, а тому після дощів відбувається застоювання вологи. Найкраще для помідорів підходять відкриті місця.

Не слід обирати грядку, де минулого року в вас вже росли томати. Особливо, якщо культура у вас часто хворіла. Більшість захворювань залишаються в землі до весни і активізуються наступного сезону.