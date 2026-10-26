В Угорщині помітили рідкісну синицю з генетичною особливістю: який вигляд вона має (фото)

Синиця Фото ілюстративне / © Unsplash

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В угорському регіоні Ноград помітили велику синицю з рідкісною генетичною особливістю — лейцизмом, через який частина її пір’я втратила звичне забарвлення. Птах вирізняється світлими ділянками оперення, хоча характерний зеленувато-оливковий колір на спині зберігся.

Про це повідомляє угорське видання sokszinuvidek.24.

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Незвичайну синицю вперше помітили близько тижня тому в саду для підгодовування та спостереження за птахами в селищі Шомошкьойуйфалу. Її виявила місцева спостерігачка за птахами Міскольці Тімеа Панни.

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В угорському регіоні Ноград помітили велику синицю з рідкісною генетичною особливістю — лейцизмом. Фотографії незвичайної великої синиці зробила Міскольці Тімеа Панни. Фото sokszinuvidek.24.

Спочатку пташка купалася в поїлці, тому мокре пір’я дещо ускладнювало визначення особливостей її забарвлення. Однак за кілька днів її побачили знову — цього разу на землі, де вона шукала їжу. Тоді стало зрозуміло, що її зовнішність справді відрізняється від інших представників виду.

Який вигляд має незвичайна синиця

У звичайної великої синиці голова чорна, а крила мають темне забарвлення. У поміченого птаха чорна «шапочка» стала сірувато-білою, наче вкритою інеєм. Між темними перами на тімені також помітні численні білі пір’їни.

Значна частина крил замість темно-сірого або чорного кольору має світліший відтінок. На хвості також добре помітні білі ділянки. Водночас характерне зеленувато-оливкове забарвлення спини збереглося.

За словами спостерігачки, їй вдалося сфотографувати рідкісного птаха. За оцінками, серед диких птахів особини з лейцизмом або альбінізмом трапляються приблизно в одного випадку на 30 тисяч.

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Що таке лейцизм і чим він відрізняється від альбінізму

Лейцизм — це генетична особливість, за якої в оперенні птаха частково або повністю відсутня пігментація. Він може проявлятися по-різному.

Частковий лейцизм зустрічається частіше. У такому разі на голові, крилах або інших частинах тіла з’являються білі плями, тоді як решта оперення зберігає звичайне забарвлення.

Повний лейцизм призводить до того, що оперення стає майже повністю білим, кремовим або світло-сірим. Звичні чорні та жовті кольори можуть майже зникнути.

Водночас лейцизм не слід плутати з альбінізмом. За лейцизму очі, дзьоб і лапи зазвичай зберігають нормальне забарвлення. Альбінізм пов’язаний із порушенням вироблення меланіну та може впливати також на колір очей.

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Чому таким птахам складніше виживати

Незвичайне забарвлення може створювати для птахів додаткові труднощі. Світле або плямисте оперення іноді робить їх помітнішими для хижаків, зокрема яструбів-перепелятників і котів.

Крім того, зміни пігментації можуть супроводжуватися порушеннями структури пір’я, через що воно швидше зношується. Незвичайне забарвлення також потенційно може впливати на пошук партнера.

У великих синиць колір і малюнок оперення є одним із візуальних сигналів, які можуть мати значення під час вибору партнера. Через відмінності в зовнішності птах із лейцизмом може опинитися в менш вигідному становищі в період розмноження.

Попри це, сама наявність лейцизму не означає, що птах не зможе вижити або знайти пару. Це залежить від особливостей конкретної особини та умов її існування.

Нагадаємо, раніше йшлося про птахів, що відповідають вашому місяцю народження.

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