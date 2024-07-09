В Україні 10 липня пройдуть "спасенні дощі": де очікувати полегшення від спеки

Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 10 липня і попередила про посилення спеки в Україні.

Більшість регіонів України 10 липня очікує суха та спекотна погода. Проте є невелика ймовірність дощів з грозами на північному сході країни, зокрема в Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Про це синоптикиня Наталка Діденко написала у своєму Facebook.

Найближчої ночі також локальні дощі можливі у західних областях. Ще трохи "спасенних дощів" може бути 9 липня пізно ввечері вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина. Однак на решті територій буде суха спекотна погода.

Температура повітря 10-го липня становитиме на заході та півночі +30+34 градуси, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33+37, місцями +36+39 градусів.

У Києві 10-го липня - суха спекотна погода з температурою повітря +30+33 градуси. Надалі спека посилиться. "Триватиме довго, але не вічно", - каже синоптикиня.

За її словами, пік спеки очікується 14-17 липня.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр повідомив, що наступними днями, 9-12 липня, в Україні очікується спекотна погода. Подекуди стовпчики термометрів перетнуть позначку 40 градусів. Невелике полегшення у вівторок, 9 липня, принесуть короткочасний дощ і гроза у західних та східних областях. Невеликі опади 10 липня також можливі вдень у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На решті територій України опадів не очікується.

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