- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 466
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні 19 квітня - сильна магнітна буря: з якою силою штормить
Фахівці фіксують сильну активність сонця - з К-індексом 5.
У неділю, 19 квітня, в Україні знову очікується сильна сонячна активність із К-індексом 5. Червоний рівень відповідає потужним магнітним бурям.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Відбулося прибуття високошвидкісного потоку корональної діри. Також відбулося посилення сонячного вітру. Це збільшило ймовірність геомагнітної активності до рівнів STORM G2.
Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.