В Україні наближається похолодання: які квіти потрібно захистити від перших заморозків

Квіти та похолодання

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У середині вересня в Україні ще тримається доволі тепла погода, а квіти на клумбах продовжують цвісти. Проте осінні ночі поступово стають холоднішими, тому власникам теплолюбних рослин уже варто стежити за прогнозами.

Поки температура залишається комфортною, нічого терміново робити не потрібно. Однак перед першими заморозками деякі квіти доведеться захистити, одні достатньо накрити на ніч, горщикові рослини можна перенести у захищене місце, а теплолюбні бульби та кореневища згодом підготувати до зимівлі.

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Коли чекати на похолодання в Україні

Поки що погода не змушує поспішати з укриттям квітів. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 16–18 вересня в Україні переважно буде без опадів, лише на заході 17–18 вересня вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме +6…+14 °C, удень — +20…+27 °C.

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Однак уже на початку наступного тижня синоптична ситуація може помітно змінитися. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує похолодання з понеділка, 21 вересня. За її словами, денна температура в Україні може знизитися до +10…+17 °C, а через проходження атмосферних фронтів побільшає дощів. Водночас синоптикиня наголошує, що цей прогноз ще потребує уточнення і після похолодання теплі дні можуть повернутися.

Саме похолодання ще не означає, що по всій країні одразу почнуться заморозки. Проте для другої половини вересня вони вже не є чимось незвичайним. За кліматичними даними Укргідрометцентру, заморозки в Україні фіксувалися у другій та третій декадах вересня, а в Карпатах і місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях — навіть у першій декаді.

Тому нинішнє тепло — не причина вже зараз накривати клумби, але хороший момент підготуватися. Особливо уважно варто стежити за нічною температурою у своєму регіоні, щойно в прогнозі з’явиться загроза заморозку, насамперед захисту потребуватимуть теплолюбні квіти.

Які квіти захищати насамперед

Найчутливішими до морозу є жоржини, канни, бульбові бегонії та пеларгонії. Поки стоїть тепло, вони можуть залишатися на своїх місцях, але перед прогнозованою холодною ніччю варто діяти залежно від виду рослини.

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Якщо очікується лише короткочасний заморозок, рослини на клумбі можна накрити легким садовим укривним матеріалом. Горщики й кашпо простіше перенести на ніч у захищене місце.

Жоржини

Жоржини не є морозостійкими, хоча здатні цвісти до осені. Якщо прогнозують лише короткочасний заморозок і хочеться продовжити цвітіння, кущі можна накрити на ніч.

Після першого морозу листя та стебла можуть почорніти. Тоді вже можна переходити до підготовки рослини до зимівлі — обрізати надземну частину та за потреби викопати бульби.

Канни

Канни також належать до теплолюбних рослин. Перед нетривалим осіннім заморозком їх можна захистити укриттям, а канни в контейнерах — перенести в місце, де температура не опуститься нижче нуля.

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Коли сезон завершиться і надземна частина почне відмирати, у холодному кліматі кореневища викопують і зберігають узимку в захищеному від морозу місці.

Бегонії

Бегонії особливо чутливі до морозу. Горщикові рослини перед холодними ночами найпростіше перенести під дах або в приміщення.

Бульбові бегонії, які планують зберегти до наступного року, рекомендують викопувати до перших заморозків, а не чекати, доки мороз пошкодить рослину.

Пеларгонії та петунії

Пеларгонії морозу не витримують, тому перед його настанням контейнерні рослини потрібно перенести у захищене місце. Якщо пеларгонію планують зберігати взимку, її не варто залишати надворі до морозної ночі.

Петунії також чутливі до холоду. Щоб продовжити їхнє цвітіння після короткого похолодання, рослини на клумбі можна накрити, а кашпо — перенести в захищене місце.

Цинії, бальзаміни, колеуси та фуксії

Перші заморозки становлять небезпеку й для інших популярних декоративних рослин. Цинії, бальзаміни та колеуси чутливі до морозу, тому одна холодна ніч може сильно пошкодити їх або завершити сезон. Якщо після короткого похолодання знову прогнозують тепло, рослини можна на ніч накрити, щоб спробувати продовжити їхнє цвітіння або зберегти декоративне листя.

Особливо чутливі до морозу бальзаміни. Цинії також належать до теплолюбних однорічників, а колеуси вирощують заради декоративного листя, яке страждає від низьких температур.

З фуксіями потрібно враховувати різновид рослини. Теплолюбні фуксії не є морозостійкими, тому контейнерні рослини, які планують зберегти до наступного сезону, перед заморозками краще перенести у захищене від морозу місце.

Які квіти не потребують поспішного захисту

Не всі квіти однаково чутливі до зниження температури. Айстри, багато садових хризантем, братки, календула, левиний зів, декоративна капуста та деякі сорти гвоздик здатні переносити прохолодну осінню погоду краще, ніж теплолюбні бегонії, петунії, пеларгонії чи цинії.

Наприклад, братки добре почуваються за низьких плюсових температур і можуть витримувати легкі заморозки. Календула та левиний зів також належать до холодостійкіших сезонних квітів, тому перша прохолодна ніч не обов’язково означає завершення їхнього цвітіння. Декоративна капуста особливо добре переносить осінній холод і зберігає декоративність навіть після заморозків.

Це не означає, що всі ці рослини однаково витримають сильне або тривале зниження температури — стійкість залежить від виду, сорту, стану рослини та умов вирощування. Якщо прогнозують заморозок, а важливо якомога довше зберегти квіти та бутони, їх можна додатково накрити на ніч. Проте через звичайне вересневе похолодання поспішати з такими рослинами не потрібно.

Як захистити клумбу перед холодною ніччю

Якщо синоптики прогнозують заморозок, насамперед потрібно подбати про найбільш теплолюбні рослини. Квіти у відкритому ґрунті можна накрити агроволокном або іншим легким укривним матеріалом, а контейнерні рослини — перенести в захищене місце.

Укриття краще встановити до нічного зниження температури, а після того, як загроза заморозку мине, зняти. Залишати рослини надовго під щільним матеріалом не потрібно — їм необхідні світло та циркуляція повітря.

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