В Україні оголошено штормове попередження на 20 червня: чого очікувати (мапа)

В Україні 20 червня очікуються дощі, грози та шквали.

В Україні 20 червня очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами. У деяких регіонах можливі пориви вітру до 15-20 м/с, через що оголошено I рівень небезпечності.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, вночі опади пройдуть у північних та більшості західних областей, а вдень - на всій території країни, крім заходу. В окремих районах центральних, південних та східних областей можливі град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 15-20°C, а вдень в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується 21-26°C, на решті території - 28-33°C.

В Україні оголошено штормове попередження на 19 червня / Фото: Укргідрометцентр

Укргідрометцентр попереджає про перший рівень небезпечності (жовтий) у зв'язку з грозами вдень 20 червня на більшій частині території України, а також можливими градом та шквалами в окремих районах центру, півдня та сходу країни.

Щодо погоди на Київщині, то тут також очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ та гроза. В окремих районах області можливий град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°C, вдень 21-26°C. У Києві вночі 18-20°C, вдень 22-24°C.

Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності (жовтий) і в Київській області та місті Києві.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що протягом тижня 17-23 червня в Україні випаде менша кількість опадів. Температура повітря буде змінюватися — спека чергуватиметься з більш комфортними показниками.

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