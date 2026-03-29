В Україні перевели годинники: як дізнатися точний час

Україна перейшла на літній час. Стрілки годинників перевели на годину вперед.

Більшість сучасних гаджетів, включаючи смартфони, комп’ютери та планшети, здійснюють сезонну зміну часу автоматично. Однак, якщо цього не сталося, ви можете дізнатися точний час декількома способами.

Найпростіший спосіб дізнатися точний час — скористатися пошуком Google. Введіть запит «точний час Україна» або «дізнатися точний час в Києві». Одразу під пошуковим рядком з’явиться правильний час.

Мобільний телефон

Більшість смартфонів роблять зміну часу автоматично, і прокинувшись, їх користувачі вже бачать правильний час. Але багато мобільних операторів додатково пропонують безкоштовну послугу, яка дозволяє дізнатися точний час.

Щоб скористатися цією послугою, наберіть *160# та натисніть кнопку дзвінка. Цією послугу можна скористатися, навіть якщо на рахунку немає грошей. Після надсилання запиту користувач отримає СМС із зазначенням часу, дати та дня тижня.

Стаціонарний телефон

Точний час можна дізнатися, зателефонувавши зі стаціонарного телефону на номер 121.

Часовий пояс України

Україна знаходиться у східноєвропейському часі (UTC+2). Але існують певні нюанси, які виникають коли двічі на рік в Україні відбувається зміна часу на літній і зимовий.

Зимовий час (східноєвропейський стандартний час — UTC+2) починає діяти з останньої неділі жовтня. У цей день стрілки годинника переводять на одну годину назад.

Літній час (східноєвропейський літній час — UTC+3) починає діяти з останньої неділі березня, тоді стрілки переводять на одну годину вперед.

Зазначимо, наразі порядок переходу на літній та зимовий час визначає постанова Кабінету міністрів №509. Згідно з нею, дата, коли переводити годинник на літній час 2026 року, припадає на кінець березня.