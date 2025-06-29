В Україні поширюється токсична рослина: науковці б’ють на сполох

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В Україні стрімко поширюється одна з найнебезпечніших інвазивних рослин — борщівник. Його вже фіксують у більшості регіонів країни, і масштаби зростання щороку лише збільшуються. Проблема вийшла за межі аграрної чи локальної — тепер це екологічна і медична загроза національного рівня.

Про це пише Фокус.

На вигляд борщівник здається безпечним — висока стеблина, велике листя, білі парасольки-суцвіття. Але сік рослини містить фуранокумарини, які при контакті з шкірою й сонячним світлом викликають серйозні опіки, що часто залишають рубці на роки. У деяких випадках сік може навіть спричинити втрату зору.

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Найвразливішими є діти, які не підозрюють про небезпеку та контактують з рослиною під час ігор на природі. Госпіталізація у таких випадках — не рідкість. Щороку медики фіксують сотні звернень з опіками після контакту з борщівником.

Колись завезений як кормова культура, борщівник вийшов з-під контролю. Він швидко розмножується, витісняє місцеву флору, захоплює узбіччя, береги, сільгоспугіддя. Насіння легко розноситься вітром і водою. Одна рослина — десятки тисяч нових, а видалення вручну потребує повного захисту тіла.

Зараз боротьба з борщівником ускладнена ще й тим, що хімічні засоби шкодять довкіллю, а механічне видалення не завжди ефективне. Експерти наполягають на необхідності державних програм, широкої інформкампанії та забезпеченні лікарень засобами для лікування уражень.

Нагадаємо, улітку українці помічають зростання кількості комарів. Але не всі знають, що за цим може стояти зникнення горобців.

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у багатьох районах України значно зменшилась кількість воробців. Це пов’язано з активним викошуванням трави, яка була їхнім природним середовищем. У результаті, без воробців — природних ворогів комарів — кількість останніх зростає.

Окрім екологічного чинника, на силу реакції організму на укус впливають і медичні аспекти. Наприклад, люди з активованим герпесвірусом або вірусом Епштейна-Барр частіше страждають від серйозніших алергічних реакцій на укуси. Також важливу роль відіграє дефіцит вітаміну В1 — він притягує комарів.