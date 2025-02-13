В Україні вирує затяжна магнітна буря: прогноз на 13 лютого

Сьогодні, 13 лютого, в Україні знову фіксують потужну магнітну бурю. Йдеться про рівень сонячної активності з К-індексом 5 - червоний.

Про це повідомляє ресурс meteoagent, що моніторить активність Сонця.

Зауважимо, що від 9 лютого відбувається підвищений рівень сонячної активності з індексами Kp 6 та Kp 5. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Магнітна буря 13 лютого. Фото: Мeteoagent.

Прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Зауважимо, що під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

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