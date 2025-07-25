В Україні з’явилася нова важлива дата: Верховна Рада затвердила День пам’яті закатованих або загиблих у полоні

28 липня — День пам’яті закатованих або загиблих у полоні / © ТСН.ua

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Законодавчу ініціативу №10188 підтримали 268 депутатів Верховної Ради.

Відповідно до прийнятої постанови, 28 липня відтепер стане Днем вшанування пам’яті українських Захисників і Захисниць, добровольців та цивільних осіб, які загинули в полоні внаслідок тортур, страти або нелюдського поводження.

Цей день запроваджено на державному рівні як відгук на громадські заклики увічнити пам’ять про жертв російської агресії та щорічно нагадувати про злочини проти українців, скоєні під час повномасштабного вторгнення РФ.

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Обрана дата не випадкова: саме в ніч на 29 липня 2022 року російські окупанти здійснили теракт у селищі Молодіжне на тимчасово окупованій території Донеччини. Внаслідок вибуху на території колишньої виправної колонії в Оленівці була знищена будівля, де утримувалися українські військовополонені — оборонці “Азовсталі”. Тоді загинули щонайменше 53 українські бійці, ще понад 130 дістали поранення.

Цей цинічний акт масового вбивства став одним із найжорстокіших злочинів Росії проти полонених та грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, що зобов’язує державу-окупанта забезпечувати безпеку, життя і гідне поводження з військовополоненими.

З метою збереження пам’яті та гідного вшанування героїзму Захисників і Захисниць України, добровольців і цивільних, які загинули або були страчені в полоні, 28 липня офіційно проголошено Днем пам’яті на державному рівні.

Впровадження цього дня покликане виразити глибоку вдячність і повагу до самовідданості та мужності тих, хто віддав життя за свободу, незалежність і цілісність України. Воно сприятиме увічненню їхньої громадянської відваги, незламності духу та стійкості, а також посилить національну єдність і пробудить патріотичні почуття у серцях українців.

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