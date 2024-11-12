В яких кольорах не можна зустрічати Новий 2025 рік, щоб не накликати на себе біди та нещастя

До Нового 2025 року залишилося зовсім небагато часу, тож вже можна подумати, в чому ви будете його зустрічати. Для святкової ночі, кажуть астрологи, не слід обирати певні кольори, адже вони не подобаються Змії.

Символом Нового 2025 року стане Зелена Дерев'яна Змія. Для того, щоб увесь цей період прожити щасливо, астрологи рекомендують обрати для себе правильне вбрання для святкової ночі.

В яких кольорах не варто зустрічати Новий рік 2025

Згідно з китайськими традиціями, дуже важливо зустріти Новий рік в такому вбранні, яке не розізлиться символ 2025 року. Тому уникайте тих кольорів та фасонів, які не подобаються Змії.

Звичайно, є й такі відтінки, які точно залучать удачу. Наприклад, символу Нового 2025 року точно сподобаються зелені кольори, а ще помаранчеві та жовті відтінки. Для чоловіків астрологи радять зупинитися на коричневих костюмах. А жінкам не обійтися без сріблястих і золотистих суконь. А якщо ви одягнете вбрання зі зміїним принтом, тоді рік точно пройде максимально вдало.

До заборонених відтінків астрологи відносять фіолетовий, чорний, сірий, флуорисцентний, червоний. Вони неодмінно розізлять Змію, яка пізніше може вам "мститися".

Також Зелена Дерев'яна Змія може бути дуже незадоволеною, якщо ви оберете синє чи блакитне вбрання. Категоричним табу для цієї новорічної ночі є одяг з натуральної зміїної шкіри. Якщо ви забудете про цю пересторогу, то рік може пройти з серйозними випробуваннями.

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