В який день Страсного тижня, за народними прикметами, можна садити на городі: буде багатий врожай

В який день Страсного тижня можна працювати на землі

29 квітня розпочався Страсний тиждень, протягом якого православні християни готуються зустрічати Великдень.

В цей особливий тиждень заведено садити городину. За народними прикметами є особливо сприятливі для садіння дні на цьому тижні.

Вважається, що гарним днем для роботи на землі є Чистий четвер перед Великоднем. Навіть існує давня приказка "На городі добре садити в Чистий четвер - все буде чисте", мається на увазі, що не буде бурянів.

В деяких регіонах України Чистий четвер ще називають "Багатим", через те, що вважають, що якщо посадити картоплю в цей день, урожай буде щедрим. На Західному Поліссі картоплю садять у Страсну п'ятницю.

У Чистий Четвер можна садити зелень, моркву, кукурудзу, часник, огірки, можна сіяти на розсаду помідори та капусту.

У більшості регіонів України вважається, що нічого садити та робити біля дому не можна у Страсну п'ятницю. У цей час варто відмовитись від будь-яких городніх робіт.

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