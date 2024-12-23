В якій кімнаті краще поставити орхідею: де екзотична квітка буде почуватися ідеально

Для розкішного та пишного квітіння потрібно розташувати орхідею в правильному місці в будинку чи квартирі.

Щоб орхідея не захворіла і не зав'янула, фахівці рекомендують ставити ємність з рослиною там, де будуть створені ідеальні умови для її комфорту. Найважливіше захистити квітку від протягів, низької температури і прямих сонячних променів.

Найкраще, кажуть експерти, якщо горщик з орхідеєю стоятиме на підвіконні вікна, що виходить на схід або північ. Тоді освітлення буде максимально м'яким, без надмірної яскравості, яка може нашкодити рослині.

Розташувати орхідею на "правильному" підвіконні — це лише половина справи. Також потрібно переконатися, що рослина добре захищена від низької температури (особливо пізньої осені, взимку і на початку весни) і вітру. В цей період вікно повинно завжди бути щільно зачиненим. Інакше, орхідея скине квіткові бруньки.

Фахівці також додають, що орхідею важливо ставити подалі від джерел високих температур, таких як каміни, духовки, електрообігрівачі, радіатори батареї тощо. І квітка не повинна перебувати поряд з вентиляційним отвором.

Щоб орхідея "жила" і тішила своїми квітами якомога довше мало правильного розміщення. Потрібно регулярно поливати рослину, використовуючи не водопровідну, а кип'ячену або дощову (за можливості) воду.

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