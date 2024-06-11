В якій кімнаті почати прибирання першочергово: фахівці кажуть, помилка веде до затягування процесу

Прибирання в квартирі чи будинку сильно ускладнюється, якщо почати процес з неправильної кімнати.

Про це багато хто навіть і не здогадується. Часто українці просто проводять прибирання в хаотичному порядку, а потім дивуються, чому на цей процес пішло так багато часу та сил.

Спеціалісти з клінінгу впевнені, якщо правильно розпочати весь процес, то можна досягнути чистоти в будинку чи квартирі у відносно короткі терміни. Та ще й не втомитися від цього.

В якій кімнаті почати прибирання в першу чергу? Насправді, конкретної відповіді не існує. Адже в кожній квартирі чи будинку ця кімната "своя".

Рекомендація фахівців звучить так: прибирання слід починати з того приміщення, в якому найбільше часу проводить сама господиня і домочадці. Найчастіше це кухня або вітальня.

Після цього приміщення потрібно переходити у ту кімнату, в якій ви проводите трошки менше свого часу. Зазвичай це спальня. А завершується процес прибирання слід там, де люди не перебувають цілими годинами: ванна, туалет, передпокій.

Якщо ви будете дотримуватися правильної черги прибирання, тоді весь процес займатиме значно менше вашого часу, а також потребуватиме не так багато сил.

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