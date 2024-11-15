В якому режимі найкраще прати пуховик: він не зіб'ється і матиме вигляд нового

Під час прання в машинці дуже просто зіпсувати улюблений пуховик. Але, якщо знати основні правила догляду за верхнім одягом, то вам вдасться уникнути проблем.

Насамперед, слід запам'ятати, в якому режимі найкраще прати пуховики. Фахівці стверджують, що потрібно обирати тільки найделікатніший режим своєї пральної машини. Дуже важливо, щоб температура води була мінімальною — не вище 30 градусів. Також ставте мінімальну кількість обертань для віджимання.

Також, радять експерти, не можна використовувати пральний порошок. Замість нього у спеціальний відсік налийте рідкий мийний засіб. Справа в тому, що гранули порошка можуть залишити слід на матеріалі, тому що вони погано розчиняються за низьких температур.

Не забувайте також вмикати додатковий режим полоскання. Так ви будете точно впевненими в тому, що засіб для прання добре очистився з поверхні пуховика.

Перед пранням пуховик потрібно підготувати до процедури. Тут дуже важливо перевірити кишені на наявність різних предметів, застібнути всі блискавки, кнопки і ґудзики.

Остання рекомендація стосується того, що в пральну машину потрібно покласти кілька тенісних м'ячиків. Вони допоможуть розподілити пух під час прання, щоб він не збивався.

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