В’ялені помідори в домашніх умовах: як нашу «сливку» заготовити на зиму по-італійському

Чи можна зробити ароматні в’ялені помідори без консервації на зиму, щоб не морочитися із банками? Так, це можливо, і не потрібно готувати скляну тару, консервувати, потім кілька місяців чекати, щоб поласувати смаколиком. Готову вишукану страву можна буде їсти відразу, подавати на святковий стіл, щоб похизуватися перед гостями, чи зберігати на зиму. Як приготувати вишукані в’ялені помідори в домашніх умовах нашвидкуруч – читайте далі.

Як приготувати в’ялені помідори по-італійському?

Так як сезон цих овочів у самому розпалі, з вибором не буде жодних проблем. Для приготування зів’ялених помідорів ідеальним варіантом буде сорт «сливка».

Інгредієнти:

2 кг помідорів;

1 головка часнику;

50 г орегано;

150 г базиліку;

цукор, сіль та перець – за смаком.

Для приготування потрібно:

Спочатку слід підготувати всі складники: помити помідори та базилік, почистити головку часнику.

Кожен помідор розрізаємо навпіл та викладаємо розрізом вгору на пергамент в ємність для запікання.

Солимо, перчимо, посипаємо орегано і подрібненим базиліком.

Потім тоненько шинкуємо часник і викладаємо на кожен розрізаний помідор.

В розігріту до ста градусів духовку ставимо помідори та витримуємо 10 годин. В’ялити томати потрібно при відкритих дверцятах духовки.

Вийдуть смачні ароматні помідори, які можна буде їсти відразу чи додавати до різноманітних вишуканих закусок. Їх можна зберігати на зиму сухими у скляній тарі чи заливати олією. Тоді помідори віддадуть свій аромат, ще вийде чудова заправка до салатів. Також зів’ялені помідори можна зберігати у герметичному пакеті, а потім готувати з них ароматні насичені супи, пасту чи подавати із сиром та м’ясною нарізкою.

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