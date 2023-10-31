В’язані речі знову в моді: як створити власний трендовий образ

Як вибирати модний в'язаний одяг і доглядати за ним, аби він був наче щойно з вітрини: поради стилістів.

Холодна пора року, звісно ж, не обходиться без в’язаних кардиганів, кофт, суконь і светрів. Сезон осені-зими 2023-2024 ознаменувався розкішним в’язаним одягом, який на піку свої популярності, і не залишатиме модний олімп ще дуже довго. Розповідаємо, як створити свій теплий розкішний образ. І як правильно доглядати за в’язаними речами, аби улюблений одяг залишався кілька років поспіль, наче щойно з вітрини.

Раніше ми писали, з яким взуттям носити довгий пуховик, аби мати стильний вигляд.

Кофти, кардигани, светри й пуловери: як правильно вибрати одяг

Модний в'язаний кардиган / Фото: pixabay.com

В’язаний одяг не виходить із трендів, і цьогорічна осінь 2023-го не стала винятком, тому кардиган, светрик чи кофта мають бути в гардеробі кожної модниці. Але на що варто звертати увагу під час вибору в’язаної речі? В першу чергу, варто придивитися до візерунка. В цьому сезоні такий одяг, особливо кардигани й кофти, повинен мати велику в’язку з листочками чи кісками. Це універсальний одяг, тому його можна легко комбінувати для будь-якого стилю – вуличного, ділового чи романтичного. Найкраще купувати речі з якісної натуральної пряжі – вовни чи бавовни. Тоді одяг не електризуватиметься, зберігатиме форму після прання та грітиме вас у холодну пору.

Модний в'язаний светр / Фото: pixabay.com

Светри та пуловери стануть ідеальним одягом під штани чи джинси, також гармонійно поєднуватимуться зі спідницями. Якщо ви маєте хист до в’язання, можна власноруч створити свою ексклюзивну улюблену річ. А потім хизуватися в колі родичів і друзів.

Модна в'язана кофта / Фото: pixabay.com

В’язані сукні міді, максі та міні довжини

Модна в'язана сукня / Фото: pixabay.com

В цьому сезоні осені-зими 2023-2024 особливим шиком вирізняються в’язані сукні будь-якої довжини – міні, міді чи максі. Такий одяг варто поєднувати з правильно підібраним взуттям, тоді ви створите неповторний образ.

Модні в'язані сукні / Фото: pixabay.com

В’язані сукні міді довжини ідеально поєднуються з чоботами на шпильці з високою халявою або з брутальними грубими черевиками. Такий образ підійде як для прогулянки, так і для світського заходу.

Модна в'язана сукня / Фото: pixabay.com

Якщо сукня максимальної довжини, вона підійде для щоденних прогулянок за холодної чи морозної погоди. Трендові сукні цього сезону доповнені високими комірами, які надають образу вишуканості й шику. Під таку сукню підійде класичне взуття на невеликих підборах чи платформі. Цей в’язаний одяг чудово поєднується з короткими дублянками, куртками бомберами чи кожушками.

Модна в'язана міні-сукня / Фото: pixabay.com

Вважається, що сукня міні – невдалий варіант для зими. Але це не стосується в’язаної короткої сукні, яка на піку популярності восени 2023 року. Її варто носити з теплими колготами і підібрати до неї правильне взуття. В’язану мінісукню краще носити з широкими черевиками на низькому ходу, а взуття на високих підборах варто приберегти для іншого образу.

Як правильно доглядати за в’язаним одягом: речі будуть, як нові

Як правильно прати в'язаний одяг / Фото: pixabay.com

В’язаний одяг, особливо з натуральної пряжі, потребує особливого догляду. Аби речі були, як нові, і не втрачали свого первісного розкішного вигляду, треба дотримуватися деяких простих правил. Тоді ви будете неперевершені у своєму в’язаному одязі декілька сезонів поспіль, а річ матиме вигляд, наче щойно з вітрини.

В’язані речі треба прати за делікатного режиму прання або вручну. Вода для прання має бути не більше 30-ти градусів. Краще використовувати рідкі засоби для прання, вони добре виполіскуються. Не можна відтискати в’язані речі, сушити їх краще на горизонтальній поверхні. Не варто сушити в’язані речі близько до електрообігрівачів чи батарей опалення.

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