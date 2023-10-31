В’язані речі знову в моді: як створити власний трендовий образ

Як вибирати модний в'язаний одяг і доглядати за ним, аби він був наче щойно з вітрини: поради стилістів.
Холодна пора року, звісно ж, не обходиться без в’язаних кардиганів, кофт, суконь і светрів. Сезон осені-зими 2023-2024 ознаменувався розкішним в’язаним одягом, який на піку свої популярності, і не залишатиме модний олімп ще дуже довго. Розповідаємо, як створити свій теплий розкішний образ. І як правильно доглядати за в’язаними речами, аби улюблений одяг залишався кілька років поспіль, наче щойно з вітрини.
Раніше ми писали, з яким взуттям носити довгий пуховик, аби мати стильний вигляд.
Кофти, кардигани, светри й пуловери: як правильно вибрати одяг
В’язаний одяг не виходить із трендів, і цьогорічна осінь 2023-го не стала винятком, тому кардиган, светрик чи кофта мають бути в гардеробі кожної модниці. Але на що варто звертати увагу під час вибору в’язаної речі? В першу чергу, варто придивитися до візерунка. В цьому сезоні такий одяг, особливо кардигани й кофти, повинен мати велику в’язку з листочками чи кісками. Це універсальний одяг, тому його можна легко комбінувати для будь-якого стилю – вуличного, ділового чи романтичного. Найкраще купувати речі з якісної натуральної пряжі – вовни чи бавовни. Тоді одяг не електризуватиметься, зберігатиме форму після прання та грітиме вас у холодну пору.
Светри та пуловери стануть ідеальним одягом під штани чи джинси, також гармонійно поєднуватимуться зі спідницями. Якщо ви маєте хист до в’язання, можна власноруч створити свою ексклюзивну улюблену річ. А потім хизуватися в колі родичів і друзів.
В’язані сукні міді, максі та міні довжини
В цьому сезоні осені-зими 2023-2024 особливим шиком вирізняються в’язані сукні будь-якої довжини – міні, міді чи максі. Такий одяг варто поєднувати з правильно підібраним взуттям, тоді ви створите неповторний образ.
В’язані сукні міді довжини ідеально поєднуються з чоботами на шпильці з високою халявою або з брутальними грубими черевиками. Такий образ підійде як для прогулянки, так і для світського заходу.
Якщо сукня максимальної довжини, вона підійде для щоденних прогулянок за холодної чи морозної погоди. Трендові сукні цього сезону доповнені високими комірами, які надають образу вишуканості й шику. Під таку сукню підійде класичне взуття на невеликих підборах чи платформі. Цей в’язаний одяг чудово поєднується з короткими дублянками, куртками бомберами чи кожушками.
Вважається, що сукня міні – невдалий варіант для зими. Але це не стосується в’язаної короткої сукні, яка на піку популярності восени 2023 року. Її варто носити з теплими колготами і підібрати до неї правильне взуття. В’язану мінісукню краще носити з широкими черевиками на низькому ходу, а взуття на високих підборах варто приберегти для іншого образу.
Як правильно доглядати за в’язаним одягом: речі будуть, як нові
В’язаний одяг, особливо з натуральної пряжі, потребує особливого догляду. Аби речі були, як нові, і не втрачали свого первісного розкішного вигляду, треба дотримуватися деяких простих правил. Тоді ви будете неперевершені у своєму в’язаному одязі декілька сезонів поспіль, а річ матиме вигляд, наче щойно з вітрини.
- В’язані речі треба прати за делікатного режиму прання або вручну.
- Вода для прання має бути не більше 30-ти градусів.
- Краще використовувати рідкі засоби для прання, вони добре виполіскуються.
- Не можна відтискати в’язані речі, сушити їх краще на горизонтальній поверхні.
- Не варто сушити в’язані речі близько до електрообігрівачів чи батарей опалення.
Читайте також:
Це вбиває ваші речі: небезпечні та марні режими прання в машинці, якими не варто користуватися
Ці 5 шапок уже давно ніхто не носить: чим замінити антитрендові моделі
У чому зустрічати Новий рік 2024: повний список "щасливих" кольорів