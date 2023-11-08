В жодному разі не додавайте ці інгредієнти до борщу: зіпсується смак легендарної страви

Кожен кухар готує борщ за своїм рецептом, але в основі страви завжди присутній м'ясний бульйон та різні овочі. Щоб зробити смак борщу ще насиченішим, дехто додає до нього приправи. Однак важливо пам'ятати, що деякі інгредієнти псують смак легендарної страви.

Вважається, що саме приправи допомагають зробити борщ більш насиченим та яскравим на смак, але потрібно бути обережним. Одна невірно додана спеція повністю зіпсує борщ, який вийде надто гострим чи кислим. Щоб такого не сталося, кулінари радять в жодному разі не кидати в страву гвоздику або корицю.

Краще забути про приправи з екзотичних для України кухонь. Наприклад, навіть якщо ви дуже полюбляєте корейські спеції, в борщі вони будуть лише заважати.

Багато хто цікавиться, чи можна в борщ додавати хмелі-сунелі? Ця приправа стала досить популярною на столі українців. Хоча вона підходить до різних страв національної кухні, борщ вона все ж зіпсує. Також не можна додавати в страву сушений імбир. Якщо ви дуже любите цю спецію, краще покласти свіжий корінь на окрему тарілку.

Традиційно в борщ додають сіль, перець, свіжу зелень. Ці приправи не лише розбавлять смак, але й зроблять його цікавішим. Але і тут є свої правила. Так, кухарі рекомендують до борщу з куркою чи свининою кидати кріп, а якщо ви використовуєте яловичину, краще підійде петрушка.

Існує ще одна важлива поширена помилка, яку допускаються майже всі під час приготування борщу. Справа в тому, що засмажку до легендарної страви краще не готувати на рослинній олії. Вона додасть борщу специфічний смак, зіпсувавши її. Краще смажити овочі на салі або топленому маслі.

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