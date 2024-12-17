В жодному разі не додавайте олію: чому на ній не можна смажити млинці

Кожен кулінар хоче, щоб млинці виходили тоненькими. А це вимагає особливих навичок і майстерності. Також не слід забувати й про деякі правила.

Якщо ви хочете насмажити цілу гору смачних млинців, але щоб олія не стікала з них по підборідді, потрібно запам'ятати одне дуже важливе правило. Олію не потрібно лиши щоразу перед випіканням млинця.

Замість цього просто нанесіть зовсім тоненький шар олії на сковороду перед першим млинцем за допомогою силіконового пензлика. Якщо такого приладдя у вас немає, тоді його можна замінити картоплиною.

Хоча цей лайфгак і звучить досить дивно, але свіжа картоплина допоможе нанести ідеально тонкий шар олії на сковороду, щоб пізніше не їсти масні млинці. Що потрібно робити?

Візьміть звичайну картоплину, розріжте її навпіл, в миску влийте невелику кількість олії і акуратно вмочіть овоч в продукт. Потім змастіть нею сковороду.

Замість бульби картоплі ви можете взяти і цибулину, але будьте готовими до того, що надто "чутливі носи" після такого змащування відчують її аромат на млинцях. А щоб не обпекти пальці об гарячу поверхню, наколіть половину картоплини на виделку.

Є ще один спосіб, щоб млинці не пригоріли. І він працює навіть тоді, коли ви змащуєте сковороду лише раз і малою кількістю олії. Просто додайте кілька ложок цього продукту безпосередньо в тісто.

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