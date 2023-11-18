В жодному разі не купуйте квартиру вище сьомого поверху: американські вчені розповіли чому

Сьогодні молоді люди часто купують квартири якомога вище. Мовляв, відкривається чудовий вид на місто. Однак, виявляється, згідно з дослідженнями американських вчених, краще вибирати для життя квартиру не вище сьомого поверху.

Які поверхи вважаються найкращими для проживання

Після проведення довгих досліджень, американські вчені дійшли висновку, що для проживання найкращими є квартири, які розташовані між 1 та 7 поверхами. А ось проживання на поверхах вище може бути небезпечним. Причина криється в магнітному полі Землі. Відомо, що воно слабшає з висотою, тому створюється ризик більшого навантаження на серцево-судинну, імунну і нервову системи.

Ще одним аргументом проти життя вище сьомого поверху в багатоквартирному будинку є те, що жителі стикаються з високим рівнем електромагнітного випромінювання. Хоча побутові прилади і проводка працюють однаково на будь-якій висоті, однак залізобетонна конструкція є перешкодою для проходження електромагнітних хвиль. Тому вони циркулюють по всій площі квартири. Частина фону віддається саме на вищі поверхи.

На якому поверсі краще жити в багатоповерховому домі

Який поверх в будинку найбезпечніший для здоров'я / Фото: Pexels

Згідно з медичною статистикою, люди, які мешкають на високих поверхах (вище сьомого поверху), частіше хворіють. Були зафіксовані випадки розвитку мігрені та депресивного розладу. Лікарі згадують також і про негативні наслідки вібрацій, які впливають на організм. Зазвичай верхні поверхи хмарочосів перебувають у постійній вібрації, яка майже не відчувається людиною. Але через неї виникають незрозумілі відчуття сильної тривоги.

Обґрунтованими є аргументи і від екологів. Вони стверджують, що повітря вище сьомого поверху більш забруднене. Через фабрики та заводи в ньому скупчуються шкідливі речовини (від 30 метрів над землею і вище), які значно перевищують допустимий рівень норми. Особливо небезпечно селитися на таких поверхах сім'ям з маленькими дітьми та людям похилого віку.

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