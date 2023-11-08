В жодному разі не мийте підлогу в оселі такою водою: можна дуже сильно пошкодувати

Більшість людей впевнені, що найкраще мити підлогу саме гарячою водою. Начебто вона чудово вимиває бруд з поверхні. Але чи це дійсно так?

Здавалося б, що в гарячій воді мильні засоби краще піняться, а під її дією жир та бруд швидше розчиняються. Адже, коли ми миємо посуд, ми завжди використовуємо саме теплу воду. Однак, виявляється, можна сильно пожаліти, якщо мити підлогу такою водою.

Фахівці стверджують, якщо використовувати для миття підлоги гарячу воду, то можна стикнутися з однією важливою проблемою: волога буде швидко випаровуватися. Водний розчин з мильним засобом за швидкого висихання залишатиме на поверхні наліт та розводи. Звичайно, якщо підлога дуже брудна, її варто помити саме гарячою водою з милом. Але після цього обов'язково доведеться мити ще раз вже прохолодною водою.

Тому, якщо ви віддаєте перевагу ручному миттю підлоги чи використовуєте швабру з тканиною, вода кімнатної температури стане кращим вибором. Це ж правило застосовується й у разі використання пилососів з функцією миття підлоги.

А ось що стосується різноманітної техніки, яка працює на основі пари, наприклад, парові швабри, то тут висока температура буде впливати на підлогу виключно позитивно. Після такого прибирання поверхня буде по-справжньому блищати ідеальною чистотою.

Тому, вибираючи, якою температурою води потрібно мити підлогу, холодною чи гарячою, варто враховувати специфіку завдання і вибирати оптимальний варіант для збереження покриття та його чистоти.

Читайте також: