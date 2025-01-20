В жодному разі не підживлюйте ці рослини деревним попелом, бо врожаю не буде

Деревний попіл містить аж 30 корисних мікроелементів, зокрема натрій, магній, мідь, калій, цинк, кальцій та сірку, тому це вкрай поживне добриво. Але для деяких культур воно може стати небезпечним — і ось чому.

Звичайно, щоб отримати багатий урожай, необхідно підгодовувати городні культури. Тоді рослини добре зростатимуть і не хворітимуть. Багато досвідчених городників надають перевагу органічним добривам, які не мають жодних хімічних складників. До них належить деревний попіл. Однак не всім культурам буде корисним таке підживлення. Розповідаємо, які рослини не можна підгодовувати попелом, бо врожаю не буде.

Які рослини не можна підживлювати деревним попелом

Деревний попіл – одне з найкорисніших універсальних добрив, він запобігає окисленню ґрунту, покращує його структуру, захищає городину від хвороб і відлякує шкідників. Але є рослини, які не можна ним підживлювати, бо вони люблять кислий ґрунт.

Редька. Якщо удобрити цю культуру золою, рослина може випустити стріли, тому врожаю не буде.

Якщо удобрити цю культуру золою, рослина може випустити стріли, тому врожаю не буде. Щавель любить слабокислий ґрунт — якщо підживити культуру деревним попелом, вона просто загине.

любить слабокислий ґрунт — якщо підживити культуру деревним попелом, вона просто загине. Кавуни. Деревний попіл розкислює ґрунт — якщо підживити ним кавуни, вони просто почнуть гнити і не будуть зростати.

Деревний попіл розкислює ґрунт — якщо підживити ним кавуни, вони просто почнуть гнити і не будуть зростати. Квіти – рододендрон, гортензія, садова азалія, верес, папороть і конвалія. Ці квіти належать до групи рослин-ацидофілів, тобто люблять кислі ґрунти. А деревний попіл розкислює землю, тому цим рослинам не підходить таке підживлення.

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