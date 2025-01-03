В жодному разі не пийте каву та чай із таких чашок, і ось чому

Експерти рекомендують звертати увагу на матеріал і колір чашки перед вживанням гарячих напоїв.

Напевно, мало хто знає, та вибір кольору чашки має вкрай важливе значення, про це пише Ukr.Media. Експерти з безпеки харчування рекомендують не пити каву та чай з червоних і помаранчевих чашок.

Справа в тому, що глазур червоного й помаранчевого кольору містить свинець. Він може потрапити разом із напоєм до організму. Тому краще вибирати керамічні та скляні чашки без свинцевої глазурі.

Також не слід користуватися пластиковими та алюмінієвими чашками, вони можуть бути вкрай небезпечними для здоров’я.

А ще вчені довели, що колір чашки впливає на сприйняття смаку напоїв. Дослідження показали, що кава у білій чашці здається на смак менш солодкою, ніж кава з блакитної чи прозорої чашки.

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