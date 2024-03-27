В жодному разі не позичайте курячі яйця: що про це кажуть народні прикмети

Серед наших предків існувало чимало народних прикмет, що були пов'язані з курячими яйцями. Наприклад, здавна вірили, що їх не можна виносити з будинку після заходу сонця або заносити до оселі до світанку.

Особливо важлива заборона стосувалася того, що курячі яйця не можна позичати. А якщо така потреба все ж виникла, тоді їх потрібно просто віддати. Тобто позичені кілька яєць, які ви дали своїй сусідці для випічки, не можна просити повернути. Чому? Наші пращури вірили, що так ви заберете весь негатив іншої людини на себе.

Також не можна давати сусідам яйця на розведення. В народі казали, що у вас самих тоді всі кури переведуться найближчим часом.

Підкладаючи яйця під квочку, заборонено робити це в неділю або будь-якого іншого дня до заходу сонця. Існувало повір'я, що тоді з них вилупляться одні лише півники.

Говорячи про підкладання під квочку яєць, також варто запам'ятати, що їх повинно бути непарне число. Якщо проігнорувати цю народну мудрість, то з них взагалі нічого не вилупиться.

В давнину вірили, що яйця без жовтків несуть півні, а тому вони приносять нещастя в дім. Їх намагалися якнайшвидше викинути до сміття.

Якщо ви знайшли під дверима підкинуте яйце (або декілька), це означає, що на вас чи членів вашої родини наводять вроки недоброзичливці.

Яйце, яке курка знесла у Страсну п'ятницю, вважали оберегом, а тому його зберігали і залишали в хліву зі свійською птицею.

Щоб не відштовхнути від себе талан і не накликати біди, не варто розбивати сире куряче яйце об кут стола.

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