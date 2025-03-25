В жодному разі не робіть це з рибою: вона втратить всі свої корисні властивості

Українці все більше віддають перевагу рибі, поступово замінюючи нею м’ясо. Це не лише корисно для здоров’я, а й дозволяє насолоджуватися чудовим смаком. Проте варто враховувати, що не кожен спосіб приготування риби зберігає її корисні властивості.

Як розповіли в Onet, відома дієтологиня Ганна Столінська наголошує: смажена риба – не найкращий вибір. При такому способі приготування корисні омега-3 жирні кислоти можуть зникнути аж на 85%. Однак існують значно корисніші варіанти.

Наприклад, риба, приготовлена на грилі, зберігає більше поживних речовин, проте втрати все одно становлять 40-50%. Це кращий варіант, ніж звичайне смаження, але все ще далекий від ідеального.

Оптимальними методами приготування є запікання, яке зберігає 85-90% корисних речовин, або приготування на пару, що майже не впливає на вміст омега-3.

Але й це не все! Дієтологиня додає, що найбільша концентрація омега-3 міститься під шкірою та біля кісток, тому найкращий вибір – купувати рибу цілком.

Ганна Столінська рекомендує додавати до риби куркуму, орегано, розмарин і чебрець. Ці спеції не лише надають страві яскравого смаку, а й мають потужні протизапальні властивості, сприяючи кращому засвоєнню омега-3 жирних кислот.

Важливо й те, в чому саме готується риба. Популярні тефлонові сковорідки – не найкращий варіант, оскільки їхнє покриття може руйнуватися під впливом високих температур. Металевий посуд без покриття також небажаний, адже він вступає в реакцію з омега-3, знижуючи їхню користь.

Що ж обрати? Експертка радить готувати рибу в сталевій або бамбуковій пароварці, використовувати жароміцний скляний чи керамічний посуд, а також обирати чавунні або керамічні сковорідки для приготування.

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