В жодному разі не робіть так: помилки у вмиванні, через які шкіра старіє завчасно

Помилки під час вмивання обличчя можуть негативно впливати на стан шкіри та її старіння. Як правильно вмивати обличчя?

Забудьте про сильне тертя шкіри

Для будь-якого типу шкіри, а особливо для чутливої і тонкої, важливо уникати надмірного тертя і натягування епідермісу під час умивання. Це призводить не лише до пошкоджень, але й до завчасного старіння, ранньої появи зморшок. Спеціалісти рекомендують використовувати ватяні диски та очищати шкіру обличчя лише легкими, м'якими круговими рухами.

Краще не використовувати популярні сьогодні серветки для очищення. Замініть їх силіконовими щіточками, які ретельно відмивають забруднення зі шкіри, не пошкоджуючи її. Лише будьте обережними і якісно промивайте щіточку після кожного використання.

Не пропускайте етап тонізації

Спеціалісти стверджують, що тонізація — один з найважливіших етапів догляду за шкірою, але нею часто нехтують. Тонік допомагає підчистити залишки забруднень та водночас відновити pH шкіри після використання засобів для очищення. Особливо важливим цей етап є для тих, у кого суха шкіра. Також тонізація потрібна шкірі масного типу для нормалізації виділень.

Використання тоніка також сприяє кращому проникненню крему, але важливо підібрати такий засіб, який підходить саме вашому типу шкіри і містить корисні компоненти (гіалуронова кислота, вітаміни, рослинні екстракти).

Як і чим краще вмиватися? / Фото: Pexels

Змивайте міцелярну воду

Міцелярну воду часто використовують для очищення шкіри та видалення макіяжу. Однак спеціалісти не рекомендують її залишати. Міцели можуть руйнувати міжклітинні зв'язки, тим самим погіршуючи бар'єрні функції шкіри. Це призводить до появи висипань, підвищенної чутливості та сухості. Тому завжди після використання міцелярної води змивайте її за допомогою гелю чи пінки для вмивання.

Не очищайте шкіру надто інтенсивно

Особливо часто таким "грішать" ті, у кого проблемна чи масна шкіра. Часто вони вмиваються кілька разів на день, використовуючи скраби та інші засоби для очищення. Однак такий підхід не зовсім вірний, адже веде до порушення гідроліпідного бар'єру і тільки погіршує проблеми. Якщо надмірно очищати шкіру, це призводить до її пересушування, активізації роботи сальних залоз, що стане причиною додаткового блиску і появи запалення. Також фахівці не рекомендують зловживати антибактеріальними засобами, адже вони порушують мікробіом шкіри.

Не використовуйте для обличчя і тіла один рушник

Рушником, яким ви витираєте тіло після душу, не можна витирати обличчя і навпаки. У теплому та вологому середовищі бактерії в волокнах дуже швидко розмножуються, потрапляють на шкіру обличчя і викликають різні проблеми. Рушник для обличчя рекомендовано прати не менше раз на три дні. Можна також використовувати спеціальні паперові рушники для підтримання чистоти шкіри.

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