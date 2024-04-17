В жодному разі не садіть близько від будинку: популярна рослина, що приваблює кліщів і утворює цвіль

Багато рослин приваблюють садівників своїм екзотичним виглядом. Проте деякі приносять не тільки естетику, але й проблеми. Тому варто завжди дізнаватися більше про будь-яку рослину, яку ви збираєтесь посадити біля будинку.

Наприклад, є одна популярна рослина, яка має приємний зовнішній вигляд, але може приваблювати на подвір'я кліщів, зруйнує фундамент та навіть спричинить утворення плісняви.

Йдеться про папороть. Ця красива і невибаглива рослина дуже полюбилася багатьом дачникам і садівникам. Зелень вимагає мінімального догляду, швидко розростається та створює досить екзотичний дизайн присадибної ділянки.

Хоча папороть і має багато переваг, не варто забувати і про її суттєві недоліки, деякі з яких можуть навіть негативно вплинути на здоров'я членів родини і домашніх улюбленців.

Чому папороть небезпечно висаджувати біля будинку:

Розгалужене і потужне коріння може потрапляти до фундаменту і руйнувати його. Ця рослина випаровує велику кількість вологи, тому, якщо садити її надто близько до стін будинку, то це призведе до появи цвілі та гниття через підвищену вологість. Папороть приваблює кліщів та деяких інших комах, які можуть бути небезпечними для здоров'я. У людей, які схильні до алергії, папороть викликає неприємні симптоми. Ця рослина витісняє і пригнічує деякі інші культури, які ростуть надто близько від неї.

Якщо ви все-таки вирішили посадити папороть, варто звернути увагу, що її зростання доведеться обмежувати. Садівники радять обрізати рослину, адже вона дуже швидко розростається, а позбутися її надто складно.

Наші предки також вірили, що садити папороть біля будинку не найкраща ідея. Існувала думка, що ця рослина притягує негаразди і витягує з людей їхню енергію.

Це зовсім не означає, що ви не можете використовувати папороть для створення ландшафтного дизайну в своєму садку. Експерти лише радять садити її подалі від будівель, де вона не буде заважати і не глушитиме інші культури. Гарний вигляд вона буде мати біля доріжок.

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