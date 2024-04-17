В жодному разі не садіть близько від будинку: популярна рослина, що приваблює кліщів і утворює цвіль

Багато рослин приваблюють садівників своїм екзотичним виглядом. Проте деякі приносять не тільки естетику, але й проблеми. Тому варто завжди дізнаватися більше про будь-яку рослину, яку ви збираєтесь посадити біля будинку.
Наприклад, є одна популярна рослина, яка має приємний зовнішній вигляд, але може приваблювати на подвір'я кліщів, зруйнує фундамент та навіть спричинить утворення плісняви.
Йдеться про папороть. Ця красива і невибаглива рослина дуже полюбилася багатьом дачникам і садівникам. Зелень вимагає мінімального догляду, швидко розростається та створює досить екзотичний дизайн присадибної ділянки.
Хоча папороть і має багато переваг, не варто забувати і про її суттєві недоліки, деякі з яких можуть навіть негативно вплинути на здоров'я членів родини і домашніх улюбленців.
Чому папороть небезпечно висаджувати біля будинку:
- Розгалужене і потужне коріння може потрапляти до фундаменту і руйнувати його.
- Ця рослина випаровує велику кількість вологи, тому, якщо садити її надто близько до стін будинку, то це призведе до появи цвілі та гниття через підвищену вологість.
- Папороть приваблює кліщів та деяких інших комах, які можуть бути небезпечними для здоров'я.
- У людей, які схильні до алергії, папороть викликає неприємні симптоми.
- Ця рослина витісняє і пригнічує деякі інші культури, які ростуть надто близько від неї.
Якщо ви все-таки вирішили посадити папороть, варто звернути увагу, що її зростання доведеться обмежувати. Садівники радять обрізати рослину, адже вона дуже швидко розростається, а позбутися її надто складно.
Наші предки також вірили, що садити папороть біля будинку не найкраща ідея. Існувала думка, що ця рослина притягує негаразди і витягує з людей їхню енергію.
Це зовсім не означає, що ви не можете використовувати папороть для створення ландшафтного дизайну в своєму садку. Експерти лише радять садити її подалі від будівель, де вона не буде заважати і не глушитиме інші культури. Гарний вигляд вона буде мати біля доріжок.
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