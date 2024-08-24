В жодному разі не садіть в саду ці три дерева, якщо не хочете, щоб вони притягнули блискавку

Існує три види дерев, які не рекомендовано садити біля будинку, тому що вони відрізняються високою здатністю притягувати блискавку.

Коли ви обираєте, які дерева висадити у себе на подвір'ї, важливо враховувати не лише їхню декоративну цінність чи плодовитість, але й ті потенційні ризики, які вони можуть створити на ділянці. Наприклад, кажуть фахівці, деякі дерева частіше за інших притягують до себе блискавку, що може бути вкрай небезпечно.

Отже, що це за дерева:

Дуб — мабуть, це найбільш електропровідне дерево з усіх. Наші предки навіть вірили, що садити дуб біля будинку до нещастя, тому що в це дерево блискавки потрапляють найчастіше.

— мабуть, це найбільш електропровідне дерево з усіх. Наші предки навіть вірили, що садити дуб біля будинку до нещастя, тому що в це дерево блискавки потрапляють найчастіше. Тополя — ще одне досить небезпечне дерево, яке притягує блискавки. А ще крихкі та тонкі гілки можуть стати причиною пожежі або електричного ураження, якщо попадуть на будинок.

— ще одне досить небезпечне дерево, яке притягує блискавки. А ще крихкі та тонкі гілки можуть стати причиною пожежі або електричного ураження, якщо попадуть на будинок. Сосна — досить уразливе дерево для електричних розрядів. При цьому, якщо в сосну потрапила блискавка, то кора дерева може розлетітися на відстань до декількох десятків метрів. А це додаткова небезпека як для вашого будинку, так і для членів родини.

Згідно зі статисткою, зі 100 ударів блискавки 54 припадають саме на дуб, 24 на топою і 6 на сосну. А це привід задуматися, чи хочете ви бачити ці дерева у себе на ділянці.

А ось липа чи береза вважаються більш безпечними варіантами. Вони можуть стати окрасою будь-якого саду.

Читайте також: