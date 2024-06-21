Не викидайте цієї смакоти: що можна приготувати зі шкірки цитрусових фруктів

Замість того, щоб викидати шкірку лимонів чи апельсинів, приготуйте з неї солодощі чи приправу для своїх кулінарних шедеврів.
Напевно, мало кому відомо, що шкірка апельсинів, лимонів і грейпфрутів містить харчові волокна, вітаміни та антиоксидантні сполуки, які вкрай корисні для нашого здоров’я. А ще з неї можна приготувати купу смаколиків, чай і навіть приправу. Розповідаємо, як приготувати зі шкірки цитрусових фруктів смачні десерти, що неодмінно сподобаються всій родині.
Що можна приготувати зі шкірки цитрусових фруктів
- Апельсинові та лимонні цукати. Ці зацукровані шматочки цедри дуже легко приготувати власноруч. Для цього вам знадобиться 1 кілограм лимонів чи апельсинів і 2 склянки цукру. Почистіть фрукти, шкірку наріжте смужками і покладіть у каструлю. Додайте води, щоб рідина повністю покрила цедру і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, поваріть три хвилини, злийте воду і повторіть процедуру варіння ще 2 рази. Це треба для того, щоб у шкірці не залишилося гіркоти. Останню воду не зливайте, витягніть цедру, додайте туди цукор, добре розмішайте, потім занурте шкірку в сироп. Цукати треба варити 30-40 хвилин, поки скоринка не стане скляною. Опісля витягніть їх, обваляйте у цукрі та викладіть сушитися на пергамент. Через 2 дні смачні цитрусові цукати будуть готові.
- Апельсинові цукати з шоколадом. Цукати варто готувати за наданим рецептом, лише після приготування їх треба полити розтопленим чорним чи молочним шоколадом. Для глазурі підійде будь-яка плитка шоколаду, яку треба розтопити у мікрохвильовці чи на паровій бані. Такий смаколик можна приготувати на подарунок друзям чи близьким.
- Лимонна приправа. Натріть цедру лимона на терці, змішайте із сіллю, сушеним часником і травами, щоб потім додавати у страви із риби, м’яса чи картоплі. Також натерта лимонна цедра буде ідеальним доповненням до кексу, млинців, панкейків, сирників чи тістечок.
- Чай зі шкірки грейпфрута. Шкірка грейпфрута містить ефірні масла й антиоксидантні сполуки, тому з неї вийде корисний та ароматний чай. Покладіть шкірку в окріп і дайте поваритися 10 хвилин, за бажанням у чай можна додати меду. Такий напій можна також готувати зі шкірки мандаринів та лимонів.
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