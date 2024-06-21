Не викидайте цієї смакоти: що можна приготувати зі шкірки цитрусових фруктів

Замість того, щоб викидати шкірку лимонів чи апельсинів, приготуйте з неї солодощі чи приправу для своїх кулінарних шедеврів.

Напевно, мало кому відомо, що шкірка апельсинів, лимонів і грейпфрутів містить харчові волокна, вітаміни та антиоксидантні сполуки, які вкрай корисні для нашого здоров’я. А ще з неї можна приготувати купу смаколиків, чай і навіть приправу. Розповідаємо, як приготувати зі шкірки цитрусових фруктів смачні десерти, що неодмінно сподобаються всій родині.

Що можна приготувати зі шкірки цитрусових фруктів

Апельсинові та лимонні цукати. Ці зацукровані шматочки цедри дуже легко приготувати власноруч. Для цього вам знадобиться 1 кілограм лимонів чи апельсинів і 2 склянки цукру. Почистіть фрукти, шкірку наріжте смужками і покладіть у каструлю. Додайте води, щоб рідина повністю покрила цедру і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, поваріть три хвилини, злийте воду і повторіть процедуру варіння ще 2 рази. Це треба для того, щоб у шкірці не залишилося гіркоти. Останню воду не зливайте, витягніть цедру, додайте туди цукор, добре розмішайте, потім занурте шкірку в сироп. Цукати треба варити 30-40 хвилин, поки скоринка не стане скляною. Опісля витягніть їх, обваляйте у цукрі та викладіть сушитися на пергамент. Через 2 дні смачні цитрусові цукати будуть готові.

Ці зацукровані шматочки цедри дуже легко приготувати власноруч. Для цього вам знадобиться 1 кілограм лимонів чи апельсинів і 2 склянки цукру. Почистіть фрукти, шкірку наріжте смужками і покладіть у каструлю. Додайте води, щоб рідина повністю покрила цедру і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, поваріть три хвилини, злийте воду і повторіть процедуру варіння ще 2 рази. Це треба для того, щоб у шкірці не залишилося гіркоти. Останню воду не зливайте, витягніть цедру, додайте туди цукор, добре розмішайте, потім занурте шкірку в сироп. Цукати треба варити 30-40 хвилин, поки скоринка не стане скляною. Опісля витягніть їх, обваляйте у цукрі та викладіть сушитися на пергамент. Через 2 дні смачні цитрусові цукати будуть готові. Апельсинові цукати з шоколадом. Цукати варто готувати за наданим рецептом, лише після приготування їх треба полити розтопленим чорним чи молочним шоколадом. Для глазурі підійде будь-яка плитка шоколаду, яку треба розтопити у мікрохвильовці чи на паровій бані. Такий смаколик можна приготувати на подарунок друзям чи близьким.

Цукати варто готувати за наданим рецептом, лише після приготування їх треба полити розтопленим чорним чи молочним шоколадом. Для глазурі підійде будь-яка плитка шоколаду, яку треба розтопити у мікрохвильовці чи на паровій бані. Такий смаколик можна приготувати на подарунок друзям чи близьким. Лимонна приправа. Натріть цедру лимона на терці, змішайте із сіллю, сушеним часником і травами, щоб потім додавати у страви із риби, м’яса чи картоплі. Також натерта лимонна цедра буде ідеальним доповненням до кексу, млинців, панкейків, сирників чи тістечок.

Натріть цедру лимона на терці, змішайте із сіллю, сушеним часником і травами, щоб потім додавати у страви із риби, м’яса чи картоплі. Також натерта лимонна цедра буде ідеальним доповненням до кексу, млинців, панкейків, сирників чи тістечок. Чай зі шкірки грейпфрута. Шкірка грейпфрута містить ефірні масла й антиоксидантні сполуки, тому з неї вийде корисний та ароматний чай. Покладіть шкірку в окріп і дайте поваритися 10 хвилин, за бажанням у чай можна додати меду. Такий напій можна також готувати зі шкірки мандаринів та лимонів.

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