В жодному разі не викидайте пластикові пляшки: 8 способів застосування на городі

Цій тарі можна легко знайти корисне призначення на городі та в саду, що дає змогу дати пляшкам другий шанс на життя.

Наразі багато напоїв і продуктів продається в пластикових пляшках, тому в кожному домі їх нагромаджується купа. Не треба викидати ці ємності, краще подарувати їм нове життя і з користю застосувати їх на своєму городі. Розповідаємо, що можна зробити з пластикової тари для саду й городу.

Що можна зробити з непотрібних пластикових пляшок для саду й городу: корисні лайфгаки

Міні-теплиці. Така тара може стати гарною ємністю для вирощування розсади. Треба відрізати верхню частину пляшки, насипати в нижню частину землі, посадити розсаду й накрити кришкою. Таким чином можна створити тепличні умови для будь-яких городніх культур. Декоративні елементи для саду й городу. Із пластикової тари можна зробити безліч різноманітних декоративних прикрас – квіти, лебеді, вази тощо. Можна подивитися відео в інтернеті, як це правильно робити своїми руками, і вам не доведеться витрачатися на дорогі прикраси для саду. Система поливання. Пластикова тара ідеально підійде для створення автоматичної системи поливання рослин, забезпечуючи їм постійний доступ до вологи. Вертушки. З пластикових пляшок можна зробити декоративні вертушки на ніжках для свого саду, які не лише будуть гарним декором, а й відлякуватимуть шкідників і гризунів. Горщики для квітів та овочів. Якщо на вашій присадибній ділянці мало місця чи закінчилися ємності й нікуди садити квіти та розсаду, пластикові пляшки можуть замінити горщики. Захист стовбурів молодих дерев. Щоб молоді деревця не обгризали зайці та миші, можна розрізати пластикові пляшки вздовж та нанизати їх на стовбури. Такий захист не дасть пошкодити рослину. До того ж, пластик захищатиме молоді дерева від найлютіших морозів. Декоративна огорожа. Пластикові пляшки досить часто використовують як декоративну огорожу для клумб чи грядок. Розсіювач води. Якщо ви користуєтеся шлангом для поливу городніх культур, пластикова пляшка стане в нагоді. Із неї можна зробити розсіювач води, який допоможе рівномірно розподіляти воду на рослини, не пошкоджуючи їх. Особливо такий пристрій буде корисним для поливання молодих і тендітних рослин, які потребують обережного догляду.

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