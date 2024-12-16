В жодному разі не викидайте старе сало: ось що з ним можна зробити

Якщо у вас є старе сало, йому можна дати нове життя і застосувати не лише в кулінарії, а й у побуті.

Сало – це справжній національний смаколик. Та з часом воно жовтіє, обвітрюється і стає жорстким. Однак не поспішайте його викидати, старе сало можна реанімувати. Виявляється, продукт можна не лише їсти, а й застосувати його для господарських потреб. Розповідаємо про ідеї застосування старого сала в кулінарії та побуті.

Що можна зробити зі старого сала: найкращі ідеї для застосування

Смалець. Старе сало можна перетопити на смалець і використовувати його замість вершкового масла чи олії. Наріжте пожовкле сало на маленькі шматочки та посмажте на сковорідці до коричневого кольору. Злийте смалець у банку і зберігайте в холодильнику. Шкварки також можна вживати, додаючи до картоплі чи яєчні.

Старе сало можна перетопити на смалець і використовувати його замість вершкового масла чи олії. Наріжте пожовкле сало на маленькі шматочки та посмажте на сковорідці до коричневого кольору. Злийте смалець у банку і зберігайте в холодильнику. Шкварки також можна вживати, додаючи до картоплі чи яєчні. Косметичний засіб. Сало прекрасно зволожує та пом’якшує шкіру, також зміцнює корені волосся. Для цього продукт треба перекрутити на м’ясорубку і нанести на шкіру чи корені локонів, потримати 5 хвилин і ретельно змите теплою водою. Волосся треба вимити із шампунем як зазвичай.

Сало прекрасно зволожує та пом’якшує шкіру, також зміцнює корені волосся. Для цього продукт треба перекрутити на м’ясорубку і нанести на шкіру чи корені локонів, потримати 5 хвилин і ретельно змите теплою водою. Волосся треба вимити із шампунем як зазвичай. Засіб для змащення. Старим салом можна змащувати дверні петлі, шарніри й інші механізми, щоб вони добре працювали й не скрипіли. Також старим салом можна змазувати ножі, так вони краще різатимуть.

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