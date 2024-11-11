В жодному разі не вішайте ці іграшки на ялинку 2025 року: вони вже застаріли і не сподобаються Змії

До зимових свят залишилося зовсім небагато часу, адже 2024 року українці святкуватимуть Миколая 6 грудня, а Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем. Тому варто вже замислитися над тим, як прикрасити новорічну ялинку.

Фахівці стверджують, що тут, як і в будь-якій сфері нашого життя, існують свої тренди, які можуть змінюватися від року до року. Чим не варто прикрашати ялинку 2025 року, щоб вона не мала застарілий вигляд?

Масивні прикраси на ялинку

Якщо 2024 року в моді були максималістські тренди, коли на ялинку було принято вішати масивні прикраси, велику кількість кольорів та різноманітних іграшок, то 2025 року все змінилося. Краще прикрасьте ялинку витонченими бантами, однотонними прикрасами, маленькими іграшками, вибираючи стриману палітру відтінків.

Нова актуальна тенденція — це мінімалізм і вишуканість.

Кольорові об'ємні гірлянди

Оскільки в минуле відійшов строкатий і масивний дизайн, то і об'ємні кольорові гірлянди краще залишити на горищі до інших часів. Експерти зауважують, що вони мають дещо застарілий вигляд, а тому лише зіпсують новорічний настрій. Обирайте дрібні ліхтарики, вогники сріблястого чи золотистого сяйва.

Надто багато блискіток

Хоча святкування Нового року не можливо уявити без блиску, однак не слід вішати надто багато світловідбивних чи сріблястих елементів, адже тоді ялинка матиме застарілий вигляд. Краще замініть їх цікавими текстурами та орнаментами. Наприклад, дуже актуальними зараз є іграшки з фетру або дерева.

Класичні кольорові схеми

Ще одна важлива тенденція, яка стає популярною 2025 року, це індивідуальний підхід до прикрашання ялинки. Тому забудьте про класичні червоно-зелені схеми. Нейтральні тони зараз стали надзвичайно поширеними, але ви також можете вибирати й більш нетипові відтінки. Наприклад, яскраво рожевий.

Декор з пластику

Замість величезної кількості різноманітних іграшок та прикрас з пластику все актуальнішими стають речі, створені своїми руками з натуральних матеріалів. Також ви можете разом зі своєю родиною повернути до життя старовинні скляні іграшки, які давно лежать на вашому горищі. Через пластикові елементи ялинка може мати дешевий вигляд, а вінтажний декор чи створені самотужки прикраси додають їх особливого і неповторного шарму.

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