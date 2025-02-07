В жодному разі не зберігайте соняшникову олію в кухонній шафі, і ось чому

Чому не варто залишати соняшникову олію у відкритому вигляді в кухонній шафі: пояснення експертів з безпеки харчування.

Усі господині тримають пляшку соняшникової олії завжди під рукою, наприклад, у кухонній шафі поруч із плитою. Що здається досить зручним. Однак так робити не можна, і ось чому.

Чому не можна зберігати соняшникову олію в кухонній шафі

Експерти з безпеки харчування рекомендують уважніше читати етикетку, яка наклеєна на пляшці з олією. Адже там міститься цінна інформація стосовно зберігання продукту. А саме, виробники не рекомендують тримати відкриту пляшку з олією в теплому місці, навіть за кімнатної температури. Краще тримати продукт в прохолодному темному місці, це подовжить термін його придатності.

Однак не забороняється тримати соняшникову олію в кухонних шафах, головне, не ставити її поруч з опалювальними приладами і конфорками. Окрім того, категорично не можна зберігати пляшку з рослинною олією на полиці, куди потрапляють прямі сонячні промені. Продукт може зіпсуватися і стати гірким, а тому непридатним до вживання.

Найкраще місце для зберігання соняшникової олії – це холодильник. Пляшку з продуктом можна поставити на верхню полицю або в дверцята холодильника.

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