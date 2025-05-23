Чи можна прати білизну на ніч за народними прикметами / © Pixabay

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Після прання люди зазвичай розвішують речі для сушки, але стародавнє повір’я попереджає, що робити це — небажано й може мати негативні наслідки.

Наші предки вірили, що в нічний час пробуджуються темні сили — чорті, демони та інша нечисть, яка намагається проникнути у світ людей.

Саме тому забороняли залишати білизну сушитися на ніч — як на вулиці, так і в будинку, адже це могло притягнути негативну енергетику та злі сутності.

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Щоб уникнути цього, люди намагалися прати раніше вдень, аби ввечері вже зняти сухий одяг.

Існувало переконання, що нічна сушка одягу вбирає в себе зловісну енергію, що згодом може викликати головний біль у того, хто його носитиме.

Крім того, вважалося, що речі, які залишили сушитися на вулиці до ранку, можуть стати мішенню для проклять від недоброзичливців.

За старовинними віруваннями, якщо сушити одяг у нічний час під місячним світлом, це може призвести до притягнення хвороб, невдач і навіть психічних розладів.

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Навпаки, сонячні промені мають цілющу і позитивну дію на речі.

Крім того, вранці прання також вважається небажаним, адже існує повір’я, що тоді можна втратити свою удачу. Оптимальний час для прання — передобідній період

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.