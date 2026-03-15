В жодному разі не садіть малину біля цієї рослини: врожаю не буде, а кущі засохнуть

Які рослини не можна садити біля малини

Реклама

Малина вважається однією з найпопулярніших ягідних культур на присадибних ділянках. Вона відносно невибаглива у догляді, але водночас дуже чутлива до умов вирощування та сусідства з іншими рослинами. Неправильно вибране місце для садіння може призвести до зниження врожайності або навіть поступового всихання кущів. Агрономи наголошують, що під час планування ягідника важливо враховувати не лише освітлення і склад ґрунту, а й рослини, які ростуть поруч. Деякі культури можуть негативно впливати на малину через конкуренцію за поживні речовини та спільні хвороби.

Яку рослину не варто садити поруч із малиною

Експерти особливо застерігають від садіння малини поруч із полуницею чи суницею. На перший погляд ці культури можуть здаватися безпечними сусідами, але насправді вони мають спільні проблеми. Головна причина — однакові шкідники та грибкові захворювання. Якщо на полуниці з’являються хвороби або шкідники, вони дуже швидко можуть перейти і на малину.

Малина і полуниця можуть уражатися подібними грибковими інфекціями, зокрема кореневими гнилями та деякими видами плямистості. Коли ці рослини ростуть поруч, ризик поширення хвороб значно збільшується.

Реклама

Крім того, обидві культури мають поверхневу кореневу систему. Через це вони активно конкурують за вологу і поживні речовини у верхньому шарі ґрунту.

У результаті малина може отримувати менше живлення, що поступово послаблює кущі. Це призводить до зменшення кількості ягід і погіршення їх якості.

Які умови найкраще підходять для малинових кущів

Щоб кущі малини добре росли і давали рясний урожай солодких ягід, важливо забезпечити їм достатньо світла, родючий ґрунт і правильне сусідство з іншими культурами.

Експерти радять садити малину на добре освітлених ділянках із пухким і поживним ґрунтом. Також бажано залишати достатню відстань між рядами, щоб кущі мали простір для розвитку.

Реклама

Правильне розташування ягідника допомагає зменшити ризик хвороб і сприяє формуванню сильних і продуктивних рослин.