В жодному разі не викидайте старі ключі: 5 геніальних ідей для їхнього використання в побуті

У кожного вдома є жменя старих ключів — від давно змінених замків, зламаних валіз чи меблів. Зазвичай вони пиляться в шухляді або летять на смітник. Та насправді ці дрібні металеві речі можуть стати в пригоді ще не раз. Розповідаємо, як використати старі ключі у побуті — від оригінального декору до корисних дрібниць для дому.

Ключ як брелок або кулон. Найпростіший, але ефектний спосіб — це перетворити старий ключ на стильний аксесуар. Трохи шліфування, фарби, лаку та шнурок — і ви отримаєте унікальний кулон чи брелок для своєї сумки. Дехто навіть наносить на ключ ініціали або символічні дати, тоді виходить прикраса з глибоким змістом.

Декор для дому у вінтажному стилі. Якщо ви любите затишок і ручну роботу, старі ключі можуть стати елементом настінного декору. Їх можна приклеїти на рамку для фотографій, створити панно чи навіть годинник із «ключовими» цифрами. Металевий блиск чудово поєднується з деревом і тканиною, додаючи інтер’єру старовинного шарму.

Мітки чи бірки для саду. Якщо маєте город чи багато вазонів, старі ключі стануть чудовими позначками для рослин. Просто напишіть маркером на них назву культури і встроміть у ґрунт поруч із рослиною. Метал не боїться вологи й прослужить довше, ніж пластикові таблички.

Оригінальна прикраса для подарунків. Коли пакуєте подарунок, додайте до стрічки невеликий ключ, як символ відкритого серця, щастя чи нових можливостей. Цей простий жест зробить навіть скромний подарунок більш емоційним і незабутнім.