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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
2 хв

В жодному разі не викидайте зношених футболок: що зробити зі старих речей

Якщо у вашій шафі є декілька футболок, які ви вже давно не носите, їм можна подарувати нове життя. Для цього лише треба трохи вашого часу — і непотрібний одяг перетвориться на корисні речі для домашнього вжитку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що можна зробити зі старих футболок

Що можна зробити зі старих футболок / © www.freepik.com/free-photo

Що можна зробити зі старих зношених футболок: 6 креативних ідей

  • Декоративні подушки. Якщо у вас є футболки з цікавим чи яскравим принтом, із них вийдуть оригінальні наволочки. Для цього треба просто розрізати футболки на клаптики і зшити їх. Якщо є бажання, до наволочок можна пришити кілька зав’язок, щоб вони не спадали з подушок.

  • Кроп-топ. Футболку з дірками чи плямами також не варто відправляти на смітник. Адже з неї можна зробити стильний кроп-топ або майку. Спочатку подивіться, де знаходиться пошкоджене чи заплямоване місце, а потім обріжте його, а також позбудьтеся рукавів. Таким чином у вас вийде модна літня річ, за яку не треба платити гроші.

  • Ганчірки для прибирання. Зі старого одягу можна робити ганчірки на кухню чи у ванну кімнату. Якщо у вас є непотрібні бавовняні футболки, в жодному разі не викидайте їх. Натуральні тканини добре вбирають воду, тому такі ганчірки гарно витиратимуть різноманітні поверхні і не залишатимуть розводів. Просто розріжте футболку на клаптики — і ваші домашні помічниці готові.

  • Сумка-шопер. Ще один гарний варіант застосування старого одягу. Просто обріжте футболці рукави, горло зав’яжіть у тугий вузол та пришийте ручки до низу — ваша зручна і стильна сумка для покупок готова. Якщо не хочеться пришивати ручки, їх можна просто прив’язати, зробивши кілька розрізів у футболці.

  • Стильний шалик. Якщо у вас є яскрава футболка, просто розріжте її на смужки, заплетіть їх у косу — і ваш дизайнерський шарф готовий.

  • Килимки на підлогу. Такі килимки будуть ідеальними для ванної кімнати, адже добре вбиратимуть вологу. Старі футболки треба нарізати на тонкі смужки і зв’язати килимок гачком. Ще можна заплести зі смужок косу, а потім зшити її, надавши форми квадрата, прямокутника чи кола.

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Дата публікації
Кількість переглядів
470
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