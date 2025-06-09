В жодному разі не викидайте зношених футболок: що зробити зі старих речей

Декоративні подушки. Якщо у вас є футболки з цікавим чи яскравим принтом, із них вийдуть оригінальні наволочки. Для цього треба просто розрізати футболки на клаптики і зшити їх. Якщо є бажання, до наволочок можна пришити кілька зав’язок, щоб вони не спадали з подушок.

Кроп-топ. Футболку з дірками чи плямами також не варто відправляти на смітник. Адже з неї можна зробити стильний кроп-топ або майку. Спочатку подивіться, де знаходиться пошкоджене чи заплямоване місце, а потім обріжте його, а також позбудьтеся рукавів. Таким чином у вас вийде модна літня річ, за яку не треба платити гроші.

Ганчірки для прибирання. Зі старого одягу можна робити ганчірки на кухню чи у ванну кімнату. Якщо у вас є непотрібні бавовняні футболки, в жодному разі не викидайте їх. Натуральні тканини добре вбирають воду, тому такі ганчірки гарно витиратимуть різноманітні поверхні і не залишатимуть розводів. Просто розріжте футболку на клаптики — і ваші домашні помічниці готові.

Сумка-шопер. Ще один гарний варіант застосування старого одягу. Просто обріжте футболці рукави, горло зав’яжіть у тугий вузол та пришийте ручки до низу — ваша зручна і стильна сумка для покупок готова. Якщо не хочеться пришивати ручки, їх можна просто прив’язати, зробивши кілька розрізів у футболці.

Стильний шалик. Якщо у вас є яскрава футболка, просто розріжте її на смужки, заплетіть їх у косу — і ваш дизайнерський шарф готовий.