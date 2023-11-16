Вам знадобиться лише 2 хвилини: як правильно заварити в чашці найсмачнішу ароматну каву

Смак ароматного напою залежить від пропорцій складників – кави, цукру, води та вершків, форми чашки і температури окропу.
Без кави не минає жоден ранок. Смачна, запашна та бадьора – її готують по-різному. Хтось любить заварну з кавової машинки чи турки, а дехто п’є розчинну. Головне, зранку не дуже хочеться витрачати багато часу на приготування свого улюбленого напою. Розповідаємо про швидкий спосіб заварювання смачної кави просто в чашці. Вам знадобиться лише кілька хвилин зачекати – і ароматний напій готовий.
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Як правильно заварювати каву в чашці, щоб вона вийшла смачною
- Пропорції кави та води. Спочатку потрібно взяти каву, бажано середнього помелу. Великий помел призначений для кавової машинки, а дрібний – для турки. Якщо ви бажаєте м’який напій, то на 1 грам кави вам потрібно 20 грамів води. Якщо вам до вподоби міцний смак, тоді на 1 грам кави знадобиться 15 грамів окропу.
- Форма чашки також важлива для приготування смачного напою. Потрібна чашка середнього розміру, щоб вода швидко не остигала.
- Температура води повинна бути гарячою, але не киплячою, близько 95-ти градусів.
- Час заварювання залежить від форми чашки. У широкій і низькій ємності кава завариться швидше, ніж у вузькій та високій. Зазвичай напій заварюється 2-4 хвилини.
- Дайте каві постояти, це дозволить напоєві повністю розкрити свій аромат і смак.
- Додавання вершків та цукру. Ці складники додаються за смаком, але їх краще додати після заварювання кави, тоді напій буде в рази смачнішим.
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