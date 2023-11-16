Вам знадобиться лише 2 хвилини: як правильно заварити в чашці найсмачнішу ароматну каву

Без кави не минає жоден ранок. Смачна, запашна та бадьора – її готують по-різному. Хтось любить заварну з кавової машинки чи турки, а дехто п’є розчинну. Головне, зранку не дуже хочеться витрачати багато часу на приготування свого улюбленого напою. Розповідаємо про швидкий спосіб заварювання смачної кави просто в чашці. Вам знадобиться лише кілька хвилин зачекати – і ароматний напій готовий.

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Як правильно заварювати каву в чашці, щоб вона вийшла смачною

Пропорції кави та води. Спочатку потрібно взяти каву, бажано середнього помелу. Великий помел призначений для кавової машинки, а дрібний – для турки. Якщо ви бажаєте м’який напій, то на 1 грам кави вам потрібно 20 грамів води. Якщо вам до вподоби міцний смак, тоді на 1 грам кави знадобиться 15 грамів окропу.

Спочатку потрібно взяти каву, бажано середнього помелу. Великий помел призначений для кавової машинки, а дрібний – для турки. Якщо ви бажаєте м’який напій, то на 1 грам кави вам потрібно 20 грамів води. Якщо вам до вподоби міцний смак, тоді на 1 грам кави знадобиться 15 грамів окропу. Форма чашки також важлива для приготування смачного напою. Потрібна чашка середнього розміру, щоб вода швидко не остигала.

також важлива для приготування смачного напою. Потрібна чашка середнього розміру, щоб вода швидко не остигала. Температура води повинна бути гарячою, але не киплячою, близько 95-ти градусів.

повинна бути гарячою, але не киплячою, близько 95-ти градусів. Час заварювання залежить від форми чашки. У широкій і низькій ємності кава завариться швидше, ніж у вузькій та високій. Зазвичай напій заварюється 2-4 хвилини.

залежить від форми чашки. У широкій і низькій ємності кава завариться швидше, ніж у вузькій та високій. Зазвичай напій заварюється 2-4 хвилини. Дайте каві постояти, це дозволить напоєві повністю розкрити свій аромат і смак.

це дозволить напоєві повністю розкрити свій аромат і смак. Додавання вершків та цукру. Ці складники додаються за смаком, але їх краще додати після заварювання кави, тоді напій буде в рази смачнішим.

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