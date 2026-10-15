Ванга передбачала катастрофу для Путіна: моторошні пророцтва на 2026 рік знову спливли

Баба Ванга та Нострадамус / © ТСН

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У Мережі знову спалахнули обговорення пророцтв сліпої болгарської провісниці Ванги. Згідно з її передбаченнями, 2026 рік може стати переломним для Кремля, а також принести світу масштабні політичні та геополітичні катаклізми.

Незважаючи на те, що болгарська ясновидиця померла ще у серпні 1996 року, їй регулярно приписують точні передбачення таких подій, як теракти 11 вересня в США чи пандемія Covid-19. На 2026 рік Ванга нібито віщувала низку природних катаклізмів, а також стрімкий розвиток технологій, за якого машини та штучний інтелект почнуть масово витісняти людей з робочих місць, пише видання LADbible.

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Кінець 26-річного правління Путіна та Третя світова

Найбільший резонанс викликало пророцтво щодо майбутнього Росії. Згідно з інтерпретаціями провіщень Ванги, в РФ очікується зміна керівництва, що покладе край 26-річному перебуванню Володимира Путіна при владі. Політологи та інтерпретатори зазначають, що це може занурити Росію в глибоку політичну турбулентність та внутрішній хаос.

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Окрім цього, і Ванга, і відомий середньовічний астролог Нострадамус нібито вказували на те, що саме 2026 рік може стати точкою відліку для спалаху Третьої світової війни між провідними державами планети.

Серед інших, більш екзотичних передбачень на найближчі місяці — можливий контакт із позаземними цивілізаціями, а вже на 2027 рік пророчиця нібито «бачила» появу у людей надздібностей унаслідок мутацій чи генетичних експериментів.

Вчений назвав точну дату кінця світу

Окрім містичних видінь Ванги, у контексті тривожних прогнозів згадують і розрахунки австрійського фізика Гайнца фон Ферстера, зроблені ще у 1960-х роках. На відміну від ясновидців, науковець спирався на математичну модель і досліджував темпи зростання населення Землі за останні тисячоліття.

Використовуючи математичні рівняння, Ферстер дійшов висновку, що через експоненціальне зростання демографії та брак ресурсів критична точка настане 13 листопада 2026 року, після чого людство опиниться на межі катастрофи.

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Чи варто вірити цим прогнозам?

Журналісти та скептики наголошують: сприймати такі передбачення як абсолютну істину не варто. Баба Ванга ніколи особисто не записувала свої пророцтва — їх усно переказували родичі, зокрема її племінниця Красимира Стоянова. За десятиліття це призвело до численних перекручень, викривлень і фальсифікацій. Більшість її фраз є вкрай розмитими, що дозволяє «підганяти» їх під будь-які сучасні новини.

Нагадаємо, після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту та запровадження карантинних заходів у Сибіру в Мережі знову згадали моторошне пророцтво Ванги про спалах чуми в Росії.

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