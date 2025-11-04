Ванна сяятиме, а бруд і наліт зникнуть за лічені хвилини: прості засоби, що замінять дорогу хімію з магазину

Ванна. / © pixabay.com

Реклама

З часом на ванні накопичується бруд і вапняний наліт, а в закутках може з’являтися пліснява. Для боротьби з забрудненнями господині зазвичай використовують дорогі магазині засоби. Втім, не завжди результат виправданий. На допомогу прийдуть домашні метод, які більш безпечні та ефективні.

Як ефективно почистити та відбілити ванну за допомогою засобів, що є у кожному домі, читайте у матеріалі

Харчова соді та лимонна кислота

Реклама

Харчова сода діє як м’який абразив. Вона видаляє відкладення, особливо мильний наліт, відбілює поверхні, а також також має дезінфікуючі властивості та ефективно бореться з цвіллю. Натомість лимонна кислота розчиняє вапняний наліт, освіжає та залишає приємний аромат.

Змішайте харчову соду та лимонну кислоту у співвідношенні 1:1 та посипте поверхню вологої ванни. Через 20 хвилин протріть все м’якою ганчіркою та ретельно змийте.

Харчова соді та оцет

Використовуючи харчову соду та оцет, можна позбутися жовтого та мильного нальоту.

Реклама

Посипте ванну харчовою содою, а потім обприскайте оцтом. Через 15 хвилин протріть всю ванну м’якою тканиною з мікрофібри. Це має видалити будь-які сліди залишків, бруду та цвілі.

Лимонний сік

Лимонний сік – це натуральний, екологічно чистий та корисний відбілювач.

Налийте сік кількох лимонів у пляшку з розпилювачем і ретельно обприскати всю ванну. Через 30 хвилин просто протріть поверхню ганчіркою та ретельно змийте. Ваша ванна буде сяяти.

Реклама

Кухонна сіль

Кухонна сіль діє як м’який наждачний папір на стійкі плями та особливо ефективно видаляє мильний наліт, жирні гелі для душу та лосьйони.

Намочіть ванну, потім щедро посипте сіллю та залиште на 20-30 хвилин. Після цього просто протріть все ганчіркою та ретельно змийте.

Нагадаємо, раніше ми писали про засоби для чищення, які шкодять сантехніці.