Ванна сяятиме чистотою вже за 15 хвилин: як відмити навіть стару іржу без хімії

Іржа у ванній є не лише естетичною проблемою. Якщо ви не хочете використовувати хімію, спробуйте два суперзасоби, які швидко і ефективно видаляють навіть стару іржу.

Ці засоби ви завжди знайдете у себе на кухні. Фахівці кажуть, що вони з легкістю впораються з іржею та нальотом і за 15 хвилин ванна сяятиме чистотою.

Сіль та лимонна кислота

Дуже простий і бюджетний спосіб, який, проте, чудово впорається з плямами від іржі.

Що вам знадобиться:

1 ст. ложка лимонної кислоти;

1 ч. ложка солі;

губка для чищення.

Що робити:

Лимонну кислоту потрібно змішати з сіллю, щоб утворилася однорідна паста. Нанести суміш на плями іржі та залишити на 10 хвилин. Після цього губкою або тканиною добре протерти забруднені місця, змити водою.

Ви помітите, що іржа одразу зникла, а ванна стала чистою і білосніжною.

Харчова сода і оцет

Цей засіб чудово впорається з іржею завдяки кислому середовищу оцту та абразивним властивостям соди.

Що вам знадобиться:

9% оцет;

харчова сода;

губка або щітка для чищення.

Що потрібно робити:

Оцет нанесіть на плями іржі, дайте йому увібратися протягом 5 хвилин. Зверху насипте харчову соду — почне з'являтися піна. Губкою або щіткою ретельно протріть всі забруднені ділянки. Змийте водою, щоб видалити залишки.

Вже за лічені хвилини іржа зникне.

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