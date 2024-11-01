Ванна сяятиме чистотою вже за 15 хвилин: як відмити навіть стару іржу без хімії

Іржа у ванній є не лише естетичною проблемою. Якщо ви не хочете використовувати хімію, спробуйте два суперзасоби, які швидко і ефективно видаляють навіть стару іржу.
Ці засоби ви завжди знайдете у себе на кухні. Фахівці кажуть, що вони з легкістю впораються з іржею та нальотом і за 15 хвилин ванна сяятиме чистотою.
Сіль та лимонна кислота
Дуже простий і бюджетний спосіб, який, проте, чудово впорається з плямами від іржі.
Що вам знадобиться:
- 1 ст. ложка лимонної кислоти;
- 1 ч. ложка солі;
- губка для чищення.
Що робити:
- Лимонну кислоту потрібно змішати з сіллю, щоб утворилася однорідна паста.
- Нанести суміш на плями іржі та залишити на 10 хвилин.
- Після цього губкою або тканиною добре протерти забруднені місця, змити водою.
Ви помітите, що іржа одразу зникла, а ванна стала чистою і білосніжною.
Харчова сода і оцет
Цей засіб чудово впорається з іржею завдяки кислому середовищу оцту та абразивним властивостям соди.
Що вам знадобиться:
- 9% оцет;
- харчова сода;
- губка або щітка для чищення.
Що потрібно робити:
- Оцет нанесіть на плями іржі, дайте йому увібратися протягом 5 хвилин.
- Зверху насипте харчову соду — почне з'являтися піна.
- Губкою або щіткою ретельно протріть всі забруднені ділянки. Змийте водою, щоб видалити залишки.
Вже за лічені хвилини іржа зникне.
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