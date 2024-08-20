Вантуз і сантехнік більше не потрібні: як за 10 хвилин позбутися засмічення у ванній та на кухні

Засмічення в трубах виникає досить часто, це відбувається через накопичення жиру, волосся, мила та побутових відходів. Можна скористатися хімічними засобами, щоб пробити непрохідний затор, а можна впоратися за допомогою народних методів. Розповідаємо, як прочистити каналізаційні труби у ванній та на кухні наявними засобами, які є в кожному домі.

Як позбутися засмічення у каналізаційних трубах за 10 хвилин

Лимонна кислота. Візьміть пакетик лимонної кислоти й розчиніть його у літрі гарячої води. Влийте рідину в каналізаційний отвір і зачекайте 10-15 хвилин. За цей час рідина відпрацює, розчинивши мило та жир, й усуне засмічення. Якщо з першого разу не вдалося пробити затор, процедуру треба повторити.

Візьміть пакетик лимонної кислоти й розчиніть його у літрі гарячої води. Влийте рідину в каналізаційний отвір і зачекайте 10-15 хвилин. За цей час рідина відпрацює, розчинивши мило та жир, й усуне засмічення. Якщо з першого разу не вдалося пробити затор, процедуру треба повторити. Сода і оцет. Засипте 200 грамів соди в каналізаційний отвір і залийте склянкою оцту, закрийте отвір корком. Почекайте 10 хвилин, а потім промийте трубу гарячою водою. Сода й оцет, вступивши в реакцію, виділяють вуглекислий газ, який на відмінно впорається з жиром та милом на стінках труб. Після такої процедури від засмічення не залишиться й сліду.

Засипте 200 грамів соди в каналізаційний отвір і залийте склянкою оцту, закрийте отвір корком. Почекайте 10 хвилин, а потім промийте трубу гарячою водою. Сода й оцет, вступивши в реакцію, виділяють вуглекислий газ, який на відмінно впорається з жиром та милом на стінках труб. Після такої процедури від засмічення не залишиться й сліду. Сода, борна кислота й гаряча вода. Така суміш створить піну з газами, які проштовхнуть корок зі сміттям. З цією рідиною краще працювати в рукавичках. Треба взяти по 200 грамів соди й борної кислоти, 2 літри гарячої води. У каналізаційну трубу треба засипати соду, борну кислоту й окріп, рідину варто залишити відпрацьовувати на 20 хвилин. Через визначений час змийте суміш гарячою водою. Якщо випадок дуже складний, повторіть процедуру ще раз. У такий спосіб можна позбутися практично всіх видів засмічень, окрім вати й ганчірок.

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