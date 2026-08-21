Вапняний наліт зникне без довгого тертя: простий засіб допоможе очистити унітаз

Як прибрати вапняний наліт в унітазі / © pexels.com

Реклама

Вапняний наліт в унітазі може з’являтися навіть за регулярного прибирання, а з часом відкладення стає дедалі важче відчистити звичайною щіткою. Впоратися із забрудненням можна без оцту та харчової соди — для цього пропонують використати звичайну таблетку для посудомийної машини.

Про це повідомило видання Onet.

Реклама

Засіб, який зазвичай використовують на кухні, може стати в пригоді й під час прибирання ванної кімнати. Завдяки мийним компонентам у складі таблетки допомагають розм’якшити стійкі забруднення та вапняні відкладення.

Реклама

Як прибрати наліт в унітазі

Спосіб доволі простий: таблетку для посудомийної машини потрібно покласти в унітаз і залити приблизно трьома літрами гарячої води. Після цього розчин варто залишити на кілька годин, щоб він подіяв на забруднення.

Коли мине кілька годин, достатньо почистити унітаз щіткою та змити воду. Такий спосіб дозволяє обійтися без тривалого відтирання поверхні та використання кількох різних засобів для чищення.

За потреби процедуру можна повторювати приблизно раз на два тижні або щойно на поверхні знову з’являться сліди вапняного нальоту. Якщо видаляти відкладення регулярно, вони не встигатимуть утворювати щільний шар, який складніше відчистити.

Водночас таблетку для посудомийної машини не можна поєднувати з відбілювачем чи іншою побутовою хімією. Змішування різних мийних засобів може бути небезпечним, тому під час такого очищення варто використовувати лише один засіб.

Реклама

Нагадаємо, звичка прибирати все пилососом може закінчитися несправністю техніки. Експертка назвала п’ять речей, для яких краще обрати інший спосіб очищення.

Новини партнерів

Новини партнерів