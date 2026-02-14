- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 235
- Час на прочитання
- 2 хв
Варені яйця в холодильнику можуть вас отруїти — ось як уникнути ризику
Варені яйця — невід’ємна частина щоденного раціону багатьох родин. Їх подають до сніданку, додають у салати та бутерброди або готують ніжні паштети. Проте не всі замислюються, як довго такі яйця залишаються безпечними для здоров’я.
Недотримання правил зберігання може призвести до харчових розладів, тому важливо знати оптимальні способи та строки збереження варених яєць.
Круто зварені яйця у холодильнику можна зберігати від 5 до 7 днів. Цього часу достатньо, щоб вони залишалися свіжими та безпечними для споживання. Однак на термін придатності впливають такі фактори, як наявність шкаралупи та спосіб приготування.
Шкаралупа є природним захисним бар’єром, що перешкоджає потраплянню бактерій та сторонніх запахів. Яйця в шкаралупі зберігаються довше, ніж очищені. Очищені яйця слід спожити протягом 1–2 днів. Якщо потрібно зберігати очищені яйця, розміщуйте їх у герметичному контейнері з холодною водою, яку щодня слід змінювати.
Для максимальної свіжості варені яйця слід тримати у найхолоднішій частині холодильника за 0–4°C. Використання герметичного контейнера захищає яйця від сторонніх запахів та висихання, зберігаючи їх смак і консистенцію.
Після варіння яйця потрібно якомога швидше охолодити. Різке зниження температури уповільнює ріст бактерій, мінімізуючи ризик харчового отруєння.
Ознаки псування варених яєць:
Поява плісняви — зелених, чорних або білих плям — слизу чи липкості білка сигналізує про бактеріальне зараження.
Свіже варене яйце має ледь помітний або нейтральний аромат. Різкий сірководневий запах свідчить про псування.
Зміни білка та жовтка — гумовий, занадто м’який, сухий або розсипчастий — також вказують на втрату свіжості.
Вживання зіпсованих яєць може спричинити харчові отруєння. Бактерії, зокрема Salmonella, здатні викликати серйозні інфекції. Симптоми включають нудоту, блювоту, діарею, біль у животі та підвищення температури. Для дітей, людей похилого віку та осіб із ослабленим імунітетом наслідки можуть бути особливо небезпечними.