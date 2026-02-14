Як довго можна зберігати варені яйця в холодильнику / © pexels.com

Реклама

Недотримання правил зберігання може призвести до харчових розладів, тому важливо знати оптимальні способи та строки збереження варених яєць.

Круто зварені яйця у холодильнику можна зберігати від 5 до 7 днів. Цього часу достатньо, щоб вони залишалися свіжими та безпечними для споживання. Однак на термін придатності впливають такі фактори, як наявність шкаралупи та спосіб приготування.

Шкаралупа є природним захисним бар’єром, що перешкоджає потраплянню бактерій та сторонніх запахів. Яйця в шкаралупі зберігаються довше, ніж очищені. Очищені яйця слід спожити протягом 1–2 днів. Якщо потрібно зберігати очищені яйця, розміщуйте їх у герметичному контейнері з холодною водою, яку щодня слід змінювати.

Реклама

Для максимальної свіжості варені яйця слід тримати у найхолоднішій частині холодильника за 0–4°C. Використання герметичного контейнера захищає яйця від сторонніх запахів та висихання, зберігаючи їх смак і консистенцію.

Після варіння яйця потрібно якомога швидше охолодити. Різке зниження температури уповільнює ріст бактерій, мінімізуючи ризик харчового отруєння.

Ознаки псування варених яєць:

Поява плісняви — зелених, чорних або білих плям — слизу чи липкості білка сигналізує про бактеріальне зараження.

Свіже варене яйце має ледь помітний або нейтральний аромат. Різкий сірководневий запах свідчить про псування.

Зміни білка та жовтка — гумовий, занадто м’який, сухий або розсипчастий — також вказують на втрату свіжості.

Вживання зіпсованих яєць може спричинити харчові отруєння. Бактерії, зокрема Salmonella, здатні викликати серйозні інфекції. Симптоми включають нудоту, блювоту, діарею, біль у животі та підвищення температури. Для дітей, людей похилого віку та осіб із ослабленим імунітетом наслідки можуть бути особливо небезпечними.