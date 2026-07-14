Три найкращі рецепти варення з абрикосів: взимку пошкодуєте, якщо не приготуєте

Абрикоси. / © pixabay.com

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Сезон абрикосів у самому розпалі. Саме зараз варто приготувати ароматне варення — ароматне, густе й неймовірно смачне. Абрикосове варення, джем чи повидло стануть чудовим доповненням до чаю, млинців, сирників або домашньої випічки взимку.

ТСН.ua підготував три прості й перевірені рецепти.

Варення на сковорідці

Фудблогерка Альона Карпюк поділилася рецептом, що стане знахідкою. Варення готується у широкій сковорідці, а тому фрукти швидко уварюються, зберігаючи насичений смак і аромат.

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Інгредієнти:

1,1 кг абрикосів (без кісточок)

1 кг цукру

лимонна кислота — на кінчику ножа

Приготування

Абрикоси помийте, видаліть кісточки та наріжте невеликими шматочками. Викладіть їх у широку сковорідку та поставте на сильний вогонь. Після закипання варіть фрукти приблизно 5 хв періодично помішуючи. Додайте цукор і дочекайтеся, поки маса знову закипить. Після цього варіть ще 5–7 хв. Наприкінці додайте дрібку лимонної кислоти та проваріть ще 1 хв. Гаряче варення одразу розлийте у заздалегідь простерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Джем з апельсином

Рецептом густого, ароматного джему поділилася фудблогерка Ірина Онишкевич. Завдяки поєднанню абрикосів, апельсина та лимонного соку десерт виходить із приємною цитрусовою ноткою.

Інгредієнти:

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1,5 кг абрикосів (без кісточок)

900 г цукру

1 великий апельсин;

сік половини лимона.

Приготування

Абрикоси помийте, видаліть кісточки та наріжте невеликими шматочками. Апельсин очистьте від шкірки, наріжте шматочками й подрібніть у блендері Змішайте абрикоси з апельсином, додайте цукор і залиште на 30–60 хвилин, щоб фрукти пустили сік. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та варіть, помішуючи й знімаючи піну. Наприкінці додайте свіжовичавлений лимонний сік. Якщо хочете отримати однорідний джем, перебийте масу занурювальним блендером і проваріть ще кілька хвилин до бажаної густоти. Готовий гарячий джем розлийте у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Варення з желатином

Кулінар Олег Сизоненко поділився рецептом, у якому абрикоси залишаться цілими і добре триматимуть форму. Завдяки кількаразовому заливанню гарячим сиропом плоди не розварюються, а додавання желатину робить сироп густішим і ніжнішим.

Інгредієнти:

1 кг абрикосів

1 кг цукру

15–20 г желатину

100 мл холодної кип’яченої води

Приготування

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Помийте фрукти, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Викладіть половинки абрикосів у миску, пересипаючи цукром. Залиште на 4–6 год., щоб вони пустили сік.

Після цього злийте сироп у каструлю, доведіть його до кипіння й одразу залийте ним абрикоси. Залиште до повного охолодження.

Повторіть таку процедуру 3–4 рази. Завдяки цьому плоди добре просочаться сиропом і збережуть свою форму.

Желатин заздалегідь замочіть у 100 мл холодної кип’яченої води. Під час останнього нагрівання сиропу додайте набряклий желатин до сиропу, перемішайте до повного розчинення. Важливо, що після додавання желатину сироп не потрібно кип’ятити.

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Гарячим сиропом залийте абрикоси, одразу розкладіть варення у стерилізовані банки та герметично закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом пирога з абрикосами, який підкорює з першого шматочка.

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